Zorya Athletic Bilbao/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

07 dicembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Zorya-Athletic Bilbao (LaPresse)

Zorya Athletic Bilbao sarà diretta dall’arbitro francese Ruddy Buquet alle ore 21.05 italiane (le 22.05 locali) di questa sera, giovedì 7 dicembre, per la sesta e ultima giornata del girone J di Europa League 2017-2018 allo stadio Arena Lviv di Leopoli, in Ucraina. L’orario appare francamente infelice, ma le motivazioni di entrambe le formazioni renderanno molto interessante la partita: i padroni di casa hanno 6 punti e sono terzi nella classifica del girone, dove troviamo invece l’Athletic Bilbao al secondo posto a quota 8. I calcoli sono presto fatti: gli ucraini con una vittoria strapperebbero il secondo posto e di conseguenza la qualificazione per i sedicesimi di finale ai baschi, che dal canto loro invece passeranno il turno in caso di vittoria e anche con un pareggio. Per lo Zorya comunque è già una soddisfazione essere in corsa all’ultima giornata in un girone che d’altronde ha ribaltato già le gerarchie con gli svedesi dell’Ostersund già certi della qualificazione e l’Hertha Berlino invece già matematicamente eliminata.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

Zorya Athletic Bilbao sarà visibile in diretta tv come evento singolo su Sky Calcio 2 HD, canale numero 252 della piattaforma satellitare Sky. Ci saranno inoltre collegamenti naturalmente anche da questa partita all’interno del programma Diretta Gol Europa League, che si potrà seguire sui canali Sky Sport 1 e Sky SuperCalcio, numeri 201 e 206 della piattaforma. Sia per la diretta della singola partita, sia per Diretta Gol sarà inoltre disponibile agli abbonati la diretta streaming video attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI ZORYA ATHLETIC BILBAO

Zorya Athletic Bilbao sarà una partita decisiva per entrambe le formazioni, una sorta di spareggio per andare avanti in Europa League, di conseguenza in campo dovrebbero scendere i giocatori migliori. Lo Zorya allenato da Yuri Vernydub dovrà però fare i conti con tre assenze per infortunio, quelle dei difensori Pylyavsky e Pryima (ex Torino e Frosinone in Italia) e del centrocampista Kalitvintsev. Problemi dunque soprattutto nella retroguardia, che dovrebbe vedere i centrali Gordienko e Svatok davanti al portiere Lunin. Modulo 4-2-3-1, in attacco il ruolo di prima punta potrebbe andare a Lunyov, in suo appoggio sulla trequarti spicca il capitano Karavaev. Numerose assenze per infortunio anche nell’Athletic Bilbao, dunque pure Cuco Ziganda dovrà fare di necessità virtù non potendo avere a disposizione Alvarez in difesa, Iturraspe ed Etxebarria a centrocampo e Muniain in attacco, dunque nomi anche di ottimo spicco. Il modulo dovrebbe essere il 4-2-3-1, fari puntati sul centravanti Aduriz e sugli esterni Susaeta e Williams, anche se pure la difesa guidata dal portiere Arrizabalaga avrà un ruolo fondamentale in una partita in cui ai baschi basterà il pareggio.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dell’agenzia di scommesse Snai per Zorya Athletic Bilbao indicano negli ospiti i grandi favoriti, nonostante anche gli ucraini abbiano disputato un’Europa League più che positiva finora: per la vittoria dei baschi, identificata dal segno 2, il guadagno sarebbe di 1,80 volte la posta in palio, mentre si sale fino a 4,50 per l’affermazione dei padroni di casa, per la quale dovreste giocare il segno 1 e unico risultato che ribalterebbe la situazione in ottica qualificazione. Il pareggio è ovviamente sancito dal segno X: questa quota è di 3,60 e potrebbe essere un’ipotesi accattivante per gli scommettitori.

