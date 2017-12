Albinoleffe Sambenedettese/ Streaming video e diretta Sportube: orario, formazioni e quote

Albinoleffe Sambenedettese streaming video e diretta Sportube: orario, formazioni e quote. La compagine bergamasca in campo fra le mura di casa per sfidare i marchigiani

Alle ore 20:45 di questa sera si terrà la prima sfida valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie C 2017-2018. Si tratta del match fra l’Albinoleffe e la Sambenedettese, gara rientrante nel programma del Girone B, quello occupato dalle squadre del nord-est/centro della nostra penisola. Andiamo quindi a vedere le probabili formazioni della sfida in oggetto, nonché le informazioni per la diretta streaming e le quote per le scommesse.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La partita fra l’Albinoleffe e la Sambenedettese, in programma stasera, non sarà visibile in diretta tv, ne’ in chiaro ne’ a pagamento. L’unica soluzione per assistere allo spettacolo della sfida bergamasca, sarà la diretta streaming attraverso il personal computer, tablet o smartphone. Per farlo vi basterà sottoscrivere un abbonamento al portale ElevenSports.it, selezionando il vecchio Sportube, e gustarvi appunto la partita in oggetto.

PROBABILI FORMAZIONI DI ALBINOLEFFE SAMBENEDETTESE

Andiamo quindi a scoprire insieme le probabili formazioni dell’Albinoleffe, squadra allenata dal 47enne Massimiliano Alvini. Nessuna assenza importante in casa bergamasca per infortunio o squalifica: tutta la rosa sarà quindi al completo. Ipotizzabile un offensivo 3-5-2 con davanti la coppia di attaccanti formata dal numero 9 Kouko, e da Colombi. A centrocampo, invece, avremo Gonzi e Pellicanò rispettivamente sulla corsia di destra e di sinistra, pronti ad avvolgere l’area avversaria e a creare pericoli. In mezzo, chiavi del gioco affidate ai piedi e alla mente di Di Ceglie, con Agnello e Nichetti che saranno i due intermedi a completamento del reparto. Infine la retroguardia, che Alvini schiererà a tre, con Mondonico pilastro centrale, affiancato da Zaffagnini e Scrosta. In porta, come al solito, capitan Coser.

Vediamo anche come si disporrà in campo la Sambenedettese del 52enne Enzo Capuano. Non ci sarà il 20enne esterno di destra Vallocchia, fermato dal Giudice Sportivo ed unico assente della compagine marchigiana. Probabile che venga riproposto l’undici che lo scorso weekend ha pareggiato in casa contro il Pordenone. Spazio quindi ad un 3-5-2 dove in porta troveremo il numero 1 Pegorin, schierato a ridosso di una linea difensiva a tre formata da Conson in mezzo, con Patti interno di destra e Miceli a sinistra. A centrocampo, Bove in regia, con Bacinovic al suo fianco destro, e Vallocchia sulla sinistra. Sugli esterni, invece, agiranno Romi e Rapisarda, quest’ultimo in rete nell’ultima giornata. Infine le due punte, Miracoli e il numero 10 Esposito. Nessun infortunato in casa marchigiana.

QUOTE E PRONOSTICO

Secondo quanto si evince dalle quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai, l’Albinoleffe è la squadra favorita nella gara di oggi, visto che il segno 1 paga 2.25 volte la nostra puntata, mentre il segno 2, il successo in trasferta della Sambenedettese, è quotato 3.20. Il pareggio, il segno X, è invece dato a 3.10. Vediamo anche le opzioni under e over 2.5, che la Snai paga rispettivamente 1.55 e 2.25. Infine, per quanto riguarda il gol e il nogol, le quote sono di 1.90 e 1.77.

