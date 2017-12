Casalmaggiore Busto Arsizio/ Streaming video e diretta Rai.tv: orario e risultato live (volley donne Serie A1)

Diretta Casalmaggiore Busto Arsizio: streaming video Rai.tv, orario e risultato live della partita. Al PalaRadi di Cremona la Pomì cerca riscatto ospitando la terza forza della Serie A1

08 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Casalmaggiore Busto Arsizio, volley Serie A1 (Foto LaPresse)

Casalmaggiore Busto Arsizio si gioca alle ore 16:00 di venerdì 8 dicembre; è l’anticipo della decima giornata nel campionato di volley femminile di Serie A1 2017-2018. Una grande sfida, al netto di quello che dice la classifica attuale: se infatti la Unet E-Work occupa la terza posizione con 21 punti, alle spalle delle sole Conegliano e Novara, la Pomì è in grande difficoltà avendo vinto solo due delle nove partite giocate. Con 9 punti Casalmaggiore è terzultima: alle sue spalle solo Bergamo e Filottrano. E’ chiaro dunque che la vittoria serva maggiormente alle padrone di casa, che devono tirarsi fuori da una situazione pesante; magari è presto per dirlo, ma in questo momento la Pomì lotta per evitare quella che ovviamente sarebbe una retrocessione clamorosa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Casalmaggiore Busto Arsizio sarà trasmessa in diretta tv sui canali della televisione di stato: appuntamento dunque in chiaro per tutti su Rai Sport oppure su Rai Sport + che come sempre offrono la stessa programmazione. In assenza di un televisore sarà inoltre possibile assistere alla partita in diretta streaming video, visitando il sito www.raiplay.it. Informazioni utili sulle due squadre saranno inoltre fornite sul sito ufficiale della Serie A1 di volley, all’indirizzo www.legavolleyfemminile.it

CASALMAGGIORE BUSTO ARSIZIO, DIRETTA STREAMING SU RAIPLAY

QUI CASALMAGGIORE

Campione d’Italia nel 2015 e d’Europa nel 2016, Casalmaggiore rappresenta un grande miracolo nel panorama della pallavolo femminile: non si può dire altrimenti di una società fondata nel 2008 e arrivata immediatamente a toccare le vette nazionali e internazionali. Purtroppo però le cose quest’anno vanno molto meno bene: le uniche vittorie della Pomì sono arrivate a Bergamo (3-1) e in casa contro Filottrano (3-0), vale a dire contro le uniche due squadre che le stanno dietro in classifica, e questo dice già molto del rendimento delle lombarde. Casalmaggiore è terzultima per punti realizzati, è terza per battute sbagliate e ha una percentuale di ricezione al 34,5%, con un 40,3% in attacco. Cifre che non sono nemmeno bruttissime, ma che non valgono in questo momento una posizione nei playoff. La classifica corta e la presenza di grandi veterane che hanno vissuto mille battaglie potrebbero essere fattori utili per raddrizzare la situazione, ma è chiaro che bisognerà iniziare a fare qualcosa di più.

QUI BUSTO ARSIZIO

E’ invece positivo il campionato della Unet E-Work, che ha di fatto un cammino opposto a quello di Casalmaggiore: la squadra infatti ha perso soltanto due volte ed è successo contro Novara (all’esordio) e Conegliano, le prime due della classe. Busto ha avuto il suo periodo d’oro all’inizio di questa decade, riuscendo a vincere scudetto, Coppa Italia e Supercoppa Italiana nel 2012, anno in cui è anche arrivata la seconda Coppa CEV. Da queste parti si punta ovviamente a riprendersi il tetto del campionato; il progetto di coach Marco Mencarelli è ambizioso e punta su tante italiane anche di giovane età, con un paio di giocatrici a fare da chioccia. I risultati per il momento danno ragione; le statistiche dicono inoltre che la Unet E-Work è la seconda miglior squadra per ricezione (fa meglio soltanto Bergamo) e domina a muro (2,51 per ogni set) anche se potrebbe migliorare qualcosa dal punto di vista delle percentuali in attacco. Vincere oggi significherebbe fare un altro bel colpo esterno e proseguire la corsa verso il primo posto; conta il giusto, ma avere il fattore campo nei playoff e partire come favorita nella griglia potrebbe fare tanta differenza, soprattutto a livello psicologico e per la fiducia che potrebbe essere instillata nel gruppo.

© Riproduzione Riservata.