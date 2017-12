Castellana Grotte Sora/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Superlega volley, oggi)

Diretta Castellana Grotte Sora streaming video Rai.tv, orario e risultato live della partita: l'anticipo della Superlega mette di fronte penultima e ultima.

08 dicembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Castellana Grotte Sora - LaPresse

Castellana Grotte Sora, diretta dagli arbitri Omero Satanassi e Roberto Boris alle ore 18.00 di stasera al PalaFlorio di Bari, è l’anticipo che apre l’undicesima giornata della Superlega, il massimo campionato di volley maschile italiano. Pallavolo dunque protagonista anche oggi, approfittando della festa dell’Immacolata si scende in campo già dal venerdì per un weekend più lungo del solito. Punti pesanti in palio nella partita fra la penultima e l’ultima: vero che con il sistema della Superlega non ci sono più retrocessioni annuali, tuttavia è chiaro che la situazione sia delicata sia per la Bcc Castellana Grotte sia per la Biosì Indexa Sora, entrambe a caccia di una vittoria che darebbe alla stagione un sapore diverso.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE CASTELLANA GROTTE SORA

Castellana Grotte Sora sarà l’anticipo trasmesso in diretta tv, di conseguenza l’appuntamento con la partita di pallavolo maschile sarà su Rai Sport + HD, il canale visibile sia al numero 57 del telecomando sia al numero 227 della piattaforma satellitare Sky, in quest’ultimo caso però naturalmente solo per gli abbonati. Sarà invece gratuita e accessibile a tutti la diretta streaming video che sarà disponibile tramite Rai Play.

LA SITUAZIONE

Entrambe le squadre non se la passano bene, ma se non altro Castellana Grotte vanta una vittoria contro Latina, sia pure risalente al 22 ottobre, dunque circa un mese e mezzo fa. Latina ha anche concesso l’unico punto stagionale a Sora, sconfitta al tie-break dai pontini nel derby laziale. Ricordiamo poi per Castellana Grotte il punto conquistato con il tie-break perso contro Vibo Valentia e le buone notizie sono finite qui: 4 punti in classifica per i pugliesi, uno solo per Sora. Castellana Grotte dunque oggi proverà a sfruttare l’occasione concessa dalla partita casalinga contro l’unica squadra che le resta dietro per una vittoria che darebbe una spinta importante anche per il prossimo impegno, di nuovo casalingo contro Verona nel recupero del match non disputato alla terza giornata, anche se mercoledì arriverà a Bari una rivale certamente più ostica rispetto a Sora, che dal canto suo dovrà cercare di combinare qualcosa di buono nella partita contro l’unica squadra relativamente vicina in classifica. Se ci fossero le retrocessioni, parleremmo già di ultima spiaggia…

