Cesena Pescara/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

08 dicembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Cesena Pescara (LaPresse)

Cesena Pescara sarà diretta dall’arbitro Luigi Nasca alle ore 18.00 di questa sera, venerdì 8 dicembre: allo stadio Dino Manuzzi di Cesena andrà dunque in scena il terzo dei quattro anticipi del venerdì per la diciottesima giornata di Serie B 2017-2018, che sfrutta ampiamente l’odierna giornata di festa per l’Immacolata Concezione con numerosi anticipi sparsi dall’ora di pranzo a cena. La sfida dei padroni di casa del Cesena con il Pescara sarà sicuramente una delle più delicate in ottica classifica: i romagnoli hanno 18 punti e se il campionato finisse oggi sarebbero costretti a giocare i playout per salvarsi, mentre gli abruzzesi sono poco più avanti a quota 21 punti e di certo non possono dirsi tranquilli, anche se la graduatoria corta consente a tutti di sperare in grande a patto di trovare continuità di risultati.

Il Cesena alla ricerca di una svolta ha già messo in panchina Fabrizio Castori al posto di Andrea Camplone che aveva iniziato il campionato: dopo i soli 4 punti nelle prime sette giornate ci sono stati senz’altro dei miglioramenti nel rendimento dei romagnoli, tuttavia il Cesena resta nella zona calda e dunque sarebbe fondamentale una vittoria oggi per provare a cambiare davvero ritmo. Il Pescara di Zdenek Zeman è invece francamente una delle delusioni del campionato finora: c’è di buono per gli abruzzesi che l’equilibrio regna ancora sovrano e infilando una striscia di vittoria si tornerebbe ancora fra i primi, ma va invertita la tendenza perché al momento è più vicina la lotta per la salvezza di quella per la promozione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Cesena Pescara sarà visibile in diretta tv su ben tre canali della piattaforma satellitare Sky: appuntamento per la precisione su Sky Sport 1 HD, Sky Supercalcio HD e Sky Calcio 1 HD, rispettivamente ai numeri 201, 206 e 251. Per gli abbonati che non potessero mettersi davanti a un televisore all’ora della partita, segnaliamo anche la diretta streaming video che sarà disponibile attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA PESCARA

Parlando delle probabili formazioni e cominciando dal Cesena padrone di casa, ecco che mister Castori potrebbe puntare sul modulo 4-4-1-1: in porta Fulignati; davanti a lui la retroguardia dovrebbe essere formata da Perticone a destra, Esposito e Scognamiglio centrali, terzino sinistro Fazzi; a centrocampo invece ipotizziamo Vita a destra, centrali Schiavone e Kone, esterno sinistro Dalmonte; passando infine all’attacco, Laribi agirebbe qualche metro dietro alla prima punta Jallow. La risposta del Pescara sarà affidata all’immancabile 4-3-3 di Zdenek Zeman con Fiorillo tra i pali; Crescenzi terzino destro, Fornasier ed Elizalde difensori centrali, Zampano a sinistra; per il centrocampo ipotizziamo il terzetto composto da Valzania, Carraro e Brugman; infine il tridente d’attacco, dove dovremmo vedere titolari Benali, Pettinari e Mancuso.

QUOTE E SCOMMESSE

Le quote dell’agenzia di scommesse Snai per Cesena Pescara indicano come favoriti i padroni di casa nell’ottica però di un pronostico abbastanza equilibrato. Per la vittoria del Cesena, identificata dal segno 1, il guadagno sarebbe di 2,20 volte la posta in palio, mentre si sale fino a 3,15 per l’affermazione degli ospiti abruzzesi, per la quale dovreste giocare il segno 2. Il pareggio infine è ovviamente sancito dal segno X: questa quota è di 3,35 e potrebbe essere l’ipotesi più accattivante per gli scommettitori.

