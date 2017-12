Combinata St Moritz/ Streaming video e diretta tv, orario, risultato live (Coppa del Mondo sci donne)

Diretta combinata femminile St. Moritz streaming video e tv, risultato live della gara con cui la Coppa del Mondo di sci torna in Europa (oggi 8 dicembre)

08 dicembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta combinata St. Moritz: Federica Brignone - LaPresse

La Coppa del Mondo di sci torna in Europa e sbarca a St. Moritz con un lungo weekend di gare femminili che si apre oggi con la prima combinata alpina della stagione. Nella celebre località svizzera assisteremo dunque a questa gara che unisce una manche di super-G (che sostituisce la discesa come prova veloce) e una di slalom. Gara a volte discussa, ma che come tutte le altre mette in palio 100 punti: inoltre la manche di super-G sarà particolarmente interessante perché di fatto sarà anche una prova per le successive gare del weekend, visto che sia sabato sia domenica si gareggerà proprio in super-G.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA COMBINATA DI ST. MORITZ

La prima combinata femminile della stagione avrà inizio alle ore 10.00 con la prima manche, mentre la seconda sarà in programma alle ore 13.00. Diciamo subito che l'appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sia su Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium. Se non potrete mettervi davanti a un televisore, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player ma anche Sky Go e Premium Play. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Svizzera (www.fis-ski.com).

COMBINATA ST. MORITZ: SITUAZIONE E ITALIANE

La combinata, come abbiamo già accennato, è una gara ibrida che unisce la componente veloce e quella tecnica dello sci alpino: ai Mondiali e alle Olimpiadi ha il suo fascino, perché premia la sciatrice più completa e può regalare duelli emozionanti per le medaglie fra chi ha nella discesa il suo punto di forza e chi invece fa affidamento in particolare sullo slalom. Agli albori dello sci era anzi considerata la gara per eccellenza, oggi invece il discorso è un po' diverso, perché il livello tecnico sovente non è esaltante, in particolare quando le atlete scendono nella disciplina meno favorita, soprattutto se si tratta di nomi di secondo piano.

In ogni caso la gara si annuncia interessante, anche perché in ottica italiana bisogna sottolineare che Federica Brignone e Sofia Goggia sono entrambe possibili protagoniste: Federica sicuramente è fra le sciatrici più complete, mentre Sofia dovrà puntare soprattutto alla manche di super-G per poi difendersi nel miglior modo possibile fra i pali stretti. Per entrambe sarà comunque un banco di prova sulle condizioni di forma dopo un inizio di stagione non semplice dal punto di vista fisico, aspetto che vale anche per Marta Bassino. Se però dobbiamo indicare una sola favorita, è d’obbligo fare il nome di Mikaela Shiffrin: la manche di slalom naturalmente sarà nettamente favorevole all’americana, ma dopo gli eccellenti risultati di Lake Louise dobbiamo aggiungere che pure in super-G Mikaela potrebbe essere già ai vertici, facilitando ovviamente la situazione in vista della manche a lei più congeniale.

