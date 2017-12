Luciano Spalletti/ Video, tenta di investire con l'auto un giornalista di Sky, ma è tutto uno scherzo

Luciano Spalletti video, scherzo a giornalista di Sky: finge di investirlo con l'auto. Le ultime notizie sull'allenatore dell'Inter, che ha trascinato la squadra al vertice della classifica

08 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Luciano Spalletti

Luciano Spalletti sembra proprio divertirsi all'Inter, che si presenterà da capolista all'Allianz Stadium di Torino per il derby d'Italia con la Juventus. Un bel momento per i nerazzurri e l'allenatore, certificato anche dal buonumore del tecnico. Nelle ultime ore si è reso protagonista di un divertente siparietto. Arrivato al centro sportivo di Appiano Gentile, ha provato a spaventare Massimilano Nebuloni, giornalista di Sky Sport. Come? Ha finto di investire il cronista con la propria auto. Dopo aver scampato il “pericolo”, il giornalista si è lasciato andare ad una risata, la stessa che ha mostrato l'allenatore dell'Inter andandosene. Grazie ad un avvio super di stagione, il legame tra Spalletti e i tifosi nerazzurri è ormai consolidato. “Mi sento come se fossi sul divano di casa in mezzo a tanti interisti. Ma il merito di questa prima parte di stagione è solo dei calciatori”, ha dichiarato nei giorni scorsi l'allenatore.

SCHERZO DI SPALLETTI: FINGE DI INVESTIRE IL GIORNALISTA

Da allenatore a direttore d'orchestra: per qualche ora Luciano Spalletti ha cambiato ruolo. L'occasione arriva con le feste natalizie: la società nerazzurra ha pubblicato infatti sui social un video per fare gli auguri ai tifosi. “Inter Bells, Inter Bells, pazzi come te”, è il tormentone creato ad hoc per i sostenitori in occasione del Natale. Le note ovviamente sono quelle di “Jingle Bells”, le voci quelle dei giocatori nerazzurri, orchestrati da Luciano Spalletti in versione direttore d'orchestra. Il video è già un successo, ma manca ancora qualcosa: il coro dei tifosi, che verrà registrato in occasione della gara del 16 dicembre contro l'Udinese. Intanto cresce l'attesa per la sfida contro la Juventus: “Per raggiungere i nostri obiettivi serviranno tanti punti e ogni partita deve essere l'occasione per portarne a casa. Ecco perché andiamo a Torino per vincere”. Anche se la Juventus non è una squadra come le altre.

