Milan Torino Primavera/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Milan Torino Primavera: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario e risultato live. Al Vismara sfida di alta classifica nell'anticipo del campionato 1, 12^ giornata

08 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Milan Torino Primavera, campionato 1 (Foto LaPresse)

Milan Torino Primavera, che sarà diretta dall’arbitro Davide Andreini, è la partita che apre la dodicesima giornata nel campionato Primavera 1 2017-2018: si gioca infatti alle ore 14:30 di venerdì 8 dicembre. E’ una partita che vale tecnicamente per l’accesso alla fase finale del torneo, o se non altro per la qualificazione ai playoff: la nuova formula con girone unico prevede che siano appena due le squadre che saltano gli spareggi, mentre altre quattro li dovranno giocare. In questo momento entrambe sarebbero incluse nel contesto: il Milan è terzo con 19 punti mentre il Torino è quarto con 18. Odore di sorpasso al Vismara, ma i granata devono ancora recuperare la partita contro la Roma e dunque viaggiano verso un potenziale primo posto in classifica, anche se entrambe le sfide sono certamente ostiche.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

L’anticipo Milan Torino Primavera è trasmesso in diretta tv su Sportitalia: appuntamento classico per la partita del venerdì, ricordiamo che il canale sul televisore è il 60 e gli abbonati al pacchetto Sky potranno accedervi dal numero 225 del satellite. Per tutti, senza costi, è inoltre a disposizione il servizio di diretta streaming video per seguire la partita della Primavera anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone: basterà accedere al sito www.sportitalia.com.

IL CONTESTO

Esordio amaro per Alessandro Lupi, l’allenatore che ha preso il posto di Gennaro Gattuso sulla panchina del Milan Primavera: la sua squadra è stata battuta dalla Roma e ha così perso la seconda partita nelle ultime tre, dopo essere caduta in casa contro la Juventus. I rossoneri dunque ritrovano il Vismara dopo due trasferte consecutive; in generale stanno facendo bene, perchè escludendo le due sconfitte con cui hanno aperto la stagione hanno vinto sei volte in nove gare, pareggiando sul campo dell’Atalanta che a oggi guida la classifica del campionato. Bene anche il Torino, che ha vinto cinque delle ultime sei partite; in totale sono sei le vittorie, ma i granata hanno infilato anche quattro sconfitte e due di queste sono arrivate in casa. Spicca sicuramente il 7-1 rifilato all’Udinese, ma in maniera negativa lo 0-3 con cui il Toro ha perso sul campo dell’Inter; in generale i piemontesi non fanno benissimo contro le big, avendo perso anche contro l’Atalanta (0-2 a domicilio), e dunque per la Primavera allenata da Federico Coppitelli questo è senza dubbio un bel test.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN TORINO PRIMAVERA

Alessandro Lupi dovrebbe schierare il suo Milan secondo la formazione che ha perso a Trigoria, almeno secondo il modulo: sarà un 4-3-3 nel quale Sergio Sanchez potrebbe trovare spazio come attaccante esterno, prendendo il posto di Riccardo Forte e dunque condividendo la linea offensiva insieme a Tiago Dias (uno dei due dovrà dirottare sulla sinistra) e chi vincerà il ballottaggio tra Sinani e Jorgen Strand Larsen. A centrocampo invece possibilità per Capanni, il giocatore che ha segnato contro la Roma; a fargli spazio sarebbe Brescianini, con la conferma di Pobega come mezzala di sinistra e capitan El Hilali da perno centrale a protezione della difesa. Il reparto arretrato potrebbe essere schierato senza cambi: dunque Bellanova e Campeol a correre sulle corsie esterne, mentre in mezzo ci sarebbero Llamas e Bellodi con Guarnone che viene confermato tra i pali.

Conferme anche per il Torino Primavera, reduce dalla vittoria sul Bologna: in porta Domenico Coppola, Gilli e Fiordaliso sugli esterni con la coppia centrale in difesa che sarà formata da Capone e Buongiorno. In mezzo al campo andranno invece Celeghin e Munari come interni, a fare da riferimento e playmaker arretrato D’Alena, anche lui capitano della squadra e schierato nel settore nevralgico del terreno di gioco. Di qualità il tridente: Ben Lhassine Kone e Millico sono favoriti per occupare le corsie laterali, in mezzo a loro il bomber croato Karlo Butic che anche quest’anno sta confermando la sua capacità di andare a segno (13 gol nelle 14 partite che ha giocato nel corso della stagione, 10 centri in campionato).

