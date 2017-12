Novara Cremonese/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Novara Cremonese, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Al Silvio Piola si apre la 18^ giornata di Serie B: le due squadre sono in salute

08 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Novara Cremonese, Serie B 18^ giornata (Foto LaPresse)

Novara Cremonese sarà diretta dall’arbitro Francesco Fourneau; è la partita che apre il programma della 18^ giornata di Serie B 2017-2018. Inusuale l’orario: si gioca alle ore 12:30 di venerdì 8 dicembre, una giornata che vedrà ben quattro anticipi in calendario. Le due squadre stanno bene: la classifica premia la Cremonese che è sesta con 26 punti, ma il Novara - dodicesimo con 22 - è comunque a caccia dei playoff e soprattutto arriva da due belle partite. Una squadra giovane e con un allenatore ancora alle prime armi (nonostante l’esperienza in panchina ci sia), contro una che è neopromossa ed è guidata da un grande ex, che immaginiamo sarà accolto con tutti gli onori dal pubblico del Piola che con lui ha vissuto il momento più alto della storia recente. Gli ingredienti per divertirsi ci sono: la speranza è che l’ora di pranzo non sia di troppo ostacolo, soprattutto per giocatori non abituati a scendere in campo in un contesto simile.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Novara Cremonese sarà trasmessa in diretta tv, come sempre con la Serie B, sui canali della pay tv del satellite: appuntamento su Sky Super Calcio e Sky Calcio 1 (qui con codice d’acquisto 410949) e la possibilità di seguire la partita anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone attivando la diretta streaming video con l’applicazione Sky Go, a disposizione di tutti gli abbonati senza costi aggiuntivi.

IL CONTESTO

Eugenio Corini come abbiamo detto sta facendo piuttosto bene: il suo Novara ha fatto 5 punti nelle ultime quattro partite e nelle ultime due è andato a vincere sul campo del Venezia e poi ha frenato la corsa dell’Empoli. Un pareggio che per di più ha un sapore speciale, perchè ha lasciato 4 lunghezze da recuperare sull’ottava posizione e impedito ai toscani di scappare. Restano intatte le speranze di arrivare ai playoff per i piemontesi; da queste parti li hanno già giocati con Attilio Tesser, che oggi torna nella città in cui ha centrato il grande capolavoro della doppia promozione dalla Lega Pro alla Serie A. In seguito era stato esonerato al piano di sopra, ma quello che è riuscito a fare con il Novara resta; da allora per di più i piemontesi non sono più riusciti a riportarsi su quei livelli di eccellenza, addirittura tornando nella terza divisione (per poi risalire subito).

PROBABILI FORMAZIONI NOVARA CREMONESE

Corini ha impostato il suo Novara con un 3-5-2 nel quale il lavoro dei centrocampisti interni è importante: davanti alla difesa si posiziona solitamente Moscati, con Casarini e Orlandi che sono sempre preferiti alle alternative per ricoprire il ruolo di mezzala. Significa che Sciaudone sembra destinato ancora alla panchina, così come Ronaldo Pompeu da Silva che può giocare come playmaker. Sugli esterni le soluzioni sono tante: a destra Di Mariano, ma a sinistra contro l’Empoli è stato dirottato Dickmann; mancherà ancora Calderoni e dunque probabilmente sarà confermato questo assetto. In difesa spazio al solito terzetto: Troest e Andrea Mantovani affiancano Golubovic che comanda il reparto davanti al portiere Benedettini (dovrebbe essere confermato lui al posto di Farelli), in attacco possibile riposo per Riccardo Maniero che arriva da un paio di partite poco brillanti, ovviamente il primo sostituto sarebbe Macheda.

La Cremonese ha trovato in Paulinho un attaccante di razza e un lusso per la categoria, nonostante la carta d’identità: chiaramente resta in ballottaggio per una maglia nel tandem offensivo, ma Tesser ventila l’ipotesi di confermarlo dalla panchina per averlo eventualmente fresco e performante nella seconda parte della gara. Capitan Andrea Brighenti dovrebbe essere regolarmente in campo, al suo fianco dunque favorito Mokulu; Antonio Piccolo dovrebbe essere ancora il trequartista. A centrocampo fondamentale il lavoro di Daniele Croce, uno che sa fare bene un po’ di tutto; dall’altra parte Cavion, in mezzo invece giostra Arini ma potrebbe essere data una possibilità all’ex di giornata Pesce. In difesa, la coppia centrale è formata da Canini e Pol Garcia Tena; sulle fasce non dovrebbero esserci sorprese con Almici e Renzetti, in porta il kosovaro Ujkani. Anche lui è un ex: come Pesce, è stato un giocatore che Tesser ha allenato ai tempi del Novara.

QUOTE E PRONOSTICO

Per questa partita di Serie B l’agenzia di scommesse Snai ha fornito le sue quote: il Novara viene indicato come favorito, la quota per il segno 1 che identifica la vittoria dei piemontesi vale infatti 2,30 contro il 3,30 che è il valore dato al segno 2 che dovrete giocare per la vittoria della Cremonese. Con il segno X che è indicativo del pareggio il vostro guadagno sulla sfida del Piola sarebbe invece di 3,10 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

