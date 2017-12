PRONOSTICI SERIE B / Quote e scommesse della 18° giornata: Parma prova la fuga, Foggia tre punti per ripartire

Pronostici Serie B, le quote per la 18a giornata. Data come 'sicura' le vittorie del Frosinone con il Brescia e del Venezia con la Pro Vercelli. Occhi puntati su Parma e Foggia

Pronostici Serie B (LaPresse)

GLI ANTICIPI DI SERIE B, PRONOSTICI E QUOTE

La diciottesima giornata di Serie B del campionato 2017/2018 è un turno che, a differenza dal solito, partirà oggi venerdì 8 dicembre 2017. Vediamo i pronostici delle partite di Serie B partita per partita. Si parte con il lunch match dello stadio Piola tra Novara e Cremonese: padroni di casa leggermente favoriti secondo i bookmakers, uno scontro diretto per la zona playoff. Il Novara tra le mura amiche non ha raccolto molti risultati positivi (due vittorie, un pareggio e ben cinque sconfitte) e vorrà rifarsi: puntiamo sull’1 o, più cautelativamente, sulla doppia chance 1X. Alle ore 15,00 in campo, allo stadio Liberati, la Ternana di Pochesci e il Parma guidato da D’Aversa: una sorta di testacoda, con le Fere al penultimo posto, insieme alla Pro Vercelli, e i ducali in vetta, a pari merito con Bari e Palermo. Le quote propendono per il segno 2, ma potremmo assistere ad una gara spettacolare: puntiamo sull’opzione Gol, entrambe le squadre a segno. Alle ore 18,00 in programma Cesena Pescara, due formazioni che attraversano un momento negativo: le agenzie di scommesse puntano sui padroni di casa ma, anche in questo caso, propendiamo per la giocata Gol, con Zeman che rappresenta una garanzia. In serata, al Picco, lo Spezia sfiderà il Foggia: con i liguri a +2 e i rossoneri reduci da due brutte sconfitte, azzardiamo l’opzione 1.

LE PARTITE IN PROGRAMMA SABATO 9 DICEMBRE: LE SCOMMESSE

Sono sei le partite di Serie B in programma sabato 9 dicembre 2017. Si parte alle ore 14,00 con la sfida tra Salernitana e Perugia: quote molto equilibrate, con Bollini che rischia la panchina. Dovremmo assistere ad una partita molto tattica, senza fuochi d’artificio in termini di gol: puntiamo sull’Under 2,5, ovvero meno di tre reti in totale. Altra gara molto delicata quella del Del Duca, con l’Ascoli che ospita la Virtus Entella: i marchigiani saranno alla prima con Serse Cosmi in panchina, per questo motivo puntiamo sul fattore novità e scegliamo l’1X. Bookmakers che si sbilanciano in maniera più marcata per quanto riguarda altre due partite: parliamo di Frosinone-Brescia e Empoli-Carpi. Le due padrone di casa non vincono rispettivamente da quattro e due turni e, dato anche il gap tecnico, puntiamo sul loro riscatto: segno 1. Al Pier Luigi Penzo, invece, il Venezia se la vedrà con la Pro Vercelli: i veneti non vincono da tre turni e non vogliono fallire davanti ai propri tifosi. Attenzione, però, anche all’opzione Under 2,5: sebbene i piemontesi abbiano subito ben 28 reti fin qui, il reparto avanzato di Filippo Inzaghi ha raccolto solo 18 reti. Infine, per quanto riguarda la giornata di sabato, Cittadella ed Avellino di fronte al Tombolato: in questo caso puntiamo sulla giocata Gol, due squadre che trovano la via della rete con grande facilità.

IL POSTICIPO DI CAMPIONATO SARÀ BARI PALERMO

La diciottesima giornata di Serie B 2017/2018 si concluderà domenica 10 dicembre 2017 allo stadio San Nicola, con il big match Bari Palermo: quote leggermente sbilanciate in favore della formazione di Fabio Grosso, ma attenzione all’ottimo ruolino dei siciliani in trasferta (nessuna sconfitta in otto partite). Un pareggio potrebbe essere un azzardo positivo.

