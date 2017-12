Probabili formazioni/ Juventus Inter: diretta tv, orario, le notizie live (Serie A 16^ giornata)

Probabili formazioni Juventus Inter: diretta tv, orario, le ultime notizie live sulle due squadre. All'Allianz Stadium il derby d'Italia torna a essere una vera e propria sfida scudetto

08 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Juventus Inter, Serie A (Foto LaPresse)

Juventus Inter è il big match nella sedicesima giornata della Serie A 2017-2018: si gioca sabato 9 dicembre alle ore 20:45. In palio c’è la testa della classifica, visto che con una vittoria i bianconeri supererebbero i nerazzurri e, almeno per qualche ora - aspettando il Napoli - si prenderebbero il primo posto; in realtà Juventus Inter non ha certo bisogno di presentazioni, ma il fatto che finalmente torni a essere una sfida scudetto contribuisce a renderla ancora più esaltante. Ricordiamo che l’Inter arriva da imbattuta a questo appuntamento dell’Allianz Stadium, e appunto come capolista del campionato; la Juventus però una settimana fa ha vinto a Napoli infliggendo la prima sconfitta ai partenopei, e ora potrebbe fare lo stesso. Aspettando sabato sera, andiamo quindi a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Juventus Inter.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Juventus Inter è un appuntamento che potrà essere seguito in diretta tv dagli abbonati alle due televisioni a pagamento: sul satellite i canali sono Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1, mentre sul digitale terrestre dovrete andare su Premium Sport oppure su Premium Sport HD. Diretta streaming video disponibile attivando senza costi aggiuntivi la rispettiva applicazione - quindi Sky Go e Premium Play - su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS INTER

I DUBBI DI ALLEGRI

La sensazione è che Lichtsteiner non ce la faccia: in infermeria con lui rimane Howedes, e allora difesa più o meno scritta con il ritorno in porta di Buffon, De Sciglio confermato a sinistra e la coppia centrale nella quale Chiellini, al rientro dopo la gastroenterite che gli ha fatto saltare la Champions League, dovrebbe essere affiancato da un Benatia in particolare forma e ancora favorito su Rugani. A sinistra potrebbe esserci Asamoah: ultimamente Massimiliano Allegri sta utilizzando spesso il ghanese nelle partite di campionato, ma il fatto che la Champions League sia in archivio per oltre due mesi lascia uno spiraglio aperto ad Alex Sandro. A centrocampo dovrebbe tornare Pjanic, che si prepara a fare coppia con Khedira; panchina per Matuidi, a meno che non venga riproposto lo schieramento con i tre mediani e le due mezzepunte. In caso contrario Mandzukic si prepara a prendere il posto di Douglas Costa sulla corsia sinistra (ovviamente se sarà al 100%), dall’altra parte spazio a Cuadrado con Bernardeschi che però mantiene una timida speranza di essere titolare. Davanti, i due argentini: Dybala deve tornare al gol e arriva da prestazioni non esaltanti, Higuain almeno in Serie A si è dimostrato una sentenza nelle ultime partite e arriva dalla rete con cui la Juventus ha espugnato il San Paolo.

LE SCELTE DI SPALLETTI

Luciano Spalletti riabbraccia Miranda e Gagliardini, che tornano dalla squalifica: a questo punto sembra scontato pensare che la formazione che il tecnico manderà in campo a Torino sia quella titolare. Miranda ritrova il posto al centro della difesa al fianco di Skriniar, sulle corsie laterali invece confermati sia D’Ambrosio che Santon, con Joao Cancelo e Nagatomo che restano alternative. Si riprende la maglia da titolare anche Gagliardini, che affianca Matias Vecino: l’uruguaiano dovrebbe farcela e manda in panchina Brozovic, con Borja Valero che invece ritrova la sua posizione sulla trequarti a scapito di Joao Mario. I due giocatori citati però sono entrambi delle ottime soluzioni a partita in corso, e volendo variare il piano tattico Spalletti potrebbe anche pensare di mandarne in campo almeno uno dal primo minuto; di sicuro non cambieranno gli esterni che sono tra i meno sostituiti in stagione, dunque Candreva a destra e Perisic, reduce dalla straordinaria tripletta contro il Chievo, dall’altra parte. Davanti a tutti ovviamente Mauro Icardi, che è il capocannoniere del campionato e ogni volta che vede le maglie bianconere della Juventus è in grado di esaltarsi e trova la via della rete in un modo o nell’altro.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS INTER: IL TABELLINO

JUVENTUS (4-2-3-1): 1 Buffon; 2 De Sciglio, 4 Benatia, 3 Chiellini, 22 Asamoah; 6 Khedira, 5 Pjanic; 7 Cuadrado, 10 Dybala, 17 Mandzukic; 9 Higuain

A disposizione: 23 Szczesny, 16 Pinsoglio, 15 Barzagli, 24 Rugani, 12 Alex Sandro, 8 Marchisio, 30 Bentancur, 14 Matuidi, 27 Sturaro, 33 Bernardeschi, 11 Douglas Costa, 20 Pjaca

Allenatore: Massimiliano Allegri

Squalificati: -

Indisponibili: Lichtsteiner, Howedes

INTER (4-2-3-1): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 25 Miranda, 37 Skriniar, 21 Santon; 5 Gagliardini, 11 Vecino; 87 Candreva, 20 Borja Valero, 44 Perisic; 9 Icardi

A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 7 Joao Cancelo, 13 Ranocchia, 55 Nagatomo, 29 Dalbert, 77 Brozovic, 17 Karamoh, 10 Joao Mario, 23 Eder, 99 Pinamonti

Allenatore: Luciano Spalletti

Squalificati: -

Indisponibili: Vanheusden

© Riproduzione Riservata.