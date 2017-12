Probabili formazioni Serie B/ Le scelte, i moduli e i dubbi degli allenatori (18^ giornata)

Probabili formazioni serie B: le scelte, i moduli e i dubbi degli allenatori per gli 11 da mettere in campo per le partite della 18^ giornata del Campionato cadetto.

08 dicembre 2017 Mauro Mantegazza

Probabili formazioni Serie B (LaPresse)

Il campionato di Serie B propone questa settimana la diciottesima giornata della cadetteria, di conseguenza andiamo a vedere quali sono le probabili formazioni con cui le 22 squadre della Serie B dovrebbero scendere in campo fra oggi e domenica sera per dare vita a un nuovo turno della stagione 2017-2018: si comincia con ben quattro anticipi che oggi saranno sparsi lungo tutta la giornata in occasione della festività dell’Immacolata, domani invece si disputeranno sei partite alle ore 15.00, infine domenica ci sarà un posticipo di lusso alle ore 17.30, perché si tratterà di Bari-Palermo. Andiamo quindi ora ad analizzare del dettaglio, partita per partita, le probabili formazioni della 18^ giornata del campionato di Serie B 2017-2018, con i giocatori che dovrebbero essere scelti come titolari.

PROBABILI FORMAZIONI NOVARA-CREMONESE

Per quanto riguarda la probabile formazione del Novara allenato da Eugenio Corini, i piemontesi dovrebbero schierarsi con il modulo 3-5-2: Benedettini in porta; difesa a tre con Troest, Golubovic e Mantovani; nel folto centrocampo ecco da destra a sinistra Dickmann, Moscati, Orlandi, Casarini e Di Mariano; infine, la coppia d’attacco sarà composta da Da Cruz e Maniero. La risposta della Cremonese di mister Attilio Tesser sarà affidata al 4-3-1-2: Ujkani fra i pali; Almici, Canini, Renzetti e Claiton nella retroguardia a quattro; Croce, Pesce e Arini comporranno il terzetto di centrocampo, mentre Piccolo sarà il trequartista alle spalle del tandem d’attacco Brighenti-Mokulu.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA-PARMA

Eccoci adesso alla probabile formazione della Ternana di Sandro Pochesci, che dovrebbe prevedere il modulo 3-4-3: in porta Plizzari, protetto da una difesa a tre con Valjent, Gasparetto e Favalli; a centrocampo Varone a destra, poi Paolucci, Tremolada e Defendi dall’altra parte; Tiscione, Montalto e Carretta dovrebbero invece formare il tridente d’attacco rossoverde. La replica di Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, dovrebbe concretizzarsi con un 4-3-3: Frattali in porta; difesa a quattro con Mazzocchi, Iacoponi, Lucarelli e Gagliolo; nel terzetto di centrocampo Munari, Scozzarella e Scavone; infine il tridente offensivo, dove ci attendiamo Insigne, Baraye e Di Gaudio.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA-PESCARA

La probabile formazione del Cesena di mister Fabrizio Castori dovrebbe prevedere un 4-4-1-1: ecco dunque in porta Fulignati; davanti a lui la linea difensiva con Perticone, Esposito, Scognamiglio e Fazzi; anche il centrocampo sarà a quattro uomini con Vita, Schiavone, Kone e Dalmonte; Laribi trequartista alle spalle della prima punta Jallow. Quanto alla probabile formazione del Pescara, per Zdenek Zeman ci sarà il tradizionale 4-3-3: Fiorillo in porta; retroguardia con Crescenzi, Fornasier, Elizalde e Zampano; nel terzetto di centrocampo Valzania, Carraro e Brugman, mentre Benali, Pettinari e Mancuso dovrebbero formare il tridente d’attacco.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA-FOGGIA

Parlando della probabile formazione dello Spezia, mister Fabio Gallo dovrebbe puntare sul modulo 4-3-1-2: in porta Manfredini; nella retroguardia a quattro De Col, Capelli, Giani e Lopez; centrocampo a tre con Maggiore, Bolzoni e Pessina; Mastinu nei panni del trequartista alle spalle di Granoche e Forte. Passando poi al Foggia, ecco che l’allenatore pugliese Giovanni Stroppa dovrebbe puntare sul 4-3-3: portiere Tarolli, protetto dalla difesa con Gerbo, Martinelli, Loiacono e Celli; a centrocampo agiranno Agazzi, Vacca e Agnelli, mentre nel tridente d’attacco ci aspettiamo Fedato, Beretta e Calderini.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA-PERUGIA

La probabile formazione della Salernitana di Alberto Bollini dovrebbe essere basata sul 3-5-2: Radunovic estremo difensore; Pucino, Mantovani e Schiavi i tre difensori; Gatto, Minala, Signorelli, Rizzo e Vitale a comporre il folto centrocampo a cinque campano; infine il tandem d’attacco con Bocalon e Rossi. Quanto al Perugia di Roberto Breda, ecco che gli umbri dovrebbero scendere in campo con il 4-3-3: Rosati fra i pali; retroguardia a quattro con Del Prete, Dossena, Monaco e Pajac; Falco, Colombatto e Brighi a centrocampo, mentre Han, Buonaiuto e Di Carmine saranno i tre attaccanti.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI-ENTELLA

Eccovi di seguito la probabile formazione dell’Ascoli, che è stato appena affidato a Serse Cosmi. Rimaniamo per ora su un coperto 5-3-2: in porta Lanni; folta retroguardia a cinque con Mogos, de Santis, Mengoni, Gigliotti e Cinaglia; terzetto di centrocampo con Bianchi, Buzzegoli e Addae; Lores e Santini nella coppia d’attacco marchigiana. Alfredo Aglietti invece dovrebbe schierare la sua Entella con il modulo 4-3-1-2: davanti a Iacobucci la difesa con Belli, Benedetti, Pellizzer e Brivio; a centrocampo agiranno Crimi, Troiano e Eramo mentre De Luca sarà il trequartista dietro agli attaccanti Luppi e La Mantia.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA-AVELLINO

La probabile formazione del Cittadella si può schierare con il modulo 4-3-1-2 di mister Roberto Venturato: fra i pali Alfonso; retroguardia a quattro con Salvi, Scaglia, Varnier e Benedetti; nel terzetto di centrocampo Schenetti, Iori e Pasa; Chiaretti trequartista alle spalle degli attaccanti Kouame e Litteri. Per Walter Novellino e il suo Avellino presentiamo invece un 3-5-1-1 con l’estremo difensore Radu; nel terzetto di difesa Ngawa, Migliorini e Marchizza; centrocampo molto folto con Falasco, D’Angelo, Di Tacchio, Molina e Laverone; il trequartista sarà Bidaoui, dietro al centravanti Castaldo.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI-CARPI

Parlando adesso della probabile formazione dell’Empoli, ecco il 3-5-2 che dovrebbe essere scelto da Vincenzo Vivarini: in porta Provedel; retroguardia a tre con Simic, Romagnoli e Veseli; sulla linea di centrocampo da destra a sinistra Di Lorenzo, Bennacer, Castagnetti, Krunic e Pasqual; infine il classico tandem d’attacco con Donnarumma e Caputo. Questa sarà invece la replica di Antonio Calabro e del suo Carpi, secondo il modulo 3-5-2: Colombi tra i pali; Sabbione, Brosco e Poli difensori; Pachonik, Verna, Giorico, Hraiech e Pasciuti a centrocampo; tandem d’attacco con Malcore e Mbakogu.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE-BRESCIA

La probabile formazione del Frosinone verterà sull’offensivo 3-4-3 di mister Moreno Longo: in porta Bardi; difesa a tre composta da Brighenti, Russo e Krajnc; a centrocampo eccovi Beghetto, Maiello, Gori e Ciofani; infine il tridente d’attacco che potrà disporre di Ciano, Ciofani e Dionisi. Anche il Brescia di Ignazio Marino punterà su questo 3-4-3 molto propositivo: Minelli in porta; i difensori saranno Coppolaro, Gastaldello e Lancini; a centrocampo Furlan, Martinelli, Dall’Oglio e Cancellotti; nel tridente d’attacco Bisoli, Caracciolo e Torregrossa.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA-PRO VERCELLI

Filippo Inzaghi dovrebbe proporre la probabile formazione del Venezia secondo il modulo 3-5-2: portiere Audero, protetto dalla difesa con Andelkovic, Modolo e Bruscagin; a centrocampo da destra a sinistra Zampano, Falzerano, Signori, Pinato e Del Grosso; il tandem d’attacco sarà invece formato da Geijo e Moreo. Questa sarà invece la probabile formazione della Pro Vercelli con il 4-3-3 scelto da mister Gianluca Grassadonia: in porta Marcone; difensori Ghiglione, Berra, Bergamelli e Mammarella; nel terzetto di centrocampo Altobelli, Vives e Castiglia; il tridente d’attacco vedrà invece in campo Morra, Raicevic, Bifulco.

PROBABILI FORMAZIONI BARI-PALERMO

La probabile formazione del Bari di Fabio Grosso per il big-match dovrebbe basarsi sul 4-3-3 con De Lucia fra i pali; la difesa sarà composta da Anderson, Tonucci, Gyomber e Fiamozzi; a centrocampo ecco Tello, Basha e Petriccione; infine il tridente d’attacco, composto da Galano, Floro Flores e Improta. Dall’altra parte, la probabile formazione del Palermo di Bruno Tedino prevede il 3-5-1-1: estremo difensore Posavec; nella linea difensiva Dawidowicz, Struna e Szyminski; folto centrocampo con Aleesami, Embalo, Fiordilino, Gnahore e Rispoli da destra a sinistra; Coronado trequartista dietro a Trajkovski, schierato da punta centrale.

