Risultati Serie B/ Classifica aggiornata, diretta gol e live score: le partite di venerdì (18a giornata)

Risultati Serie B, classifica aggiornata, diretta gol e live score: le partite di venerdì (18a giornata). Inizia oggi il diciottesimo turno del campionato in cadetto: ecco il programma

Risultati Serie B, Roberto Insigne, attaccante Parma - LaPresse

Dopo la due giorni di coppe fra Champions ed Europa League, è già tempo di Serie B. Inizia quest’oggi il nuovo turno del campionato cadetto, precisamente il diciottesimo della stagione 2017-2018. Una giornata che si distribuirà in tre giorni, con quattro gare in programma quest’oggi, sei partite previste per domani, e infine il posticipo di domenica sera. Andiamo quindi a vedere il calendario delle sfide delle prossime ore.

LE PARTITE IN PROGRAMMA OGGI

Si comincia presto, con l’anticipo atipico delle ore 12:30, orario fino ad ora mai digerito dai puristi del calcio. In quel dello stadio Piola di Novara, di scena la sfida fra i padroni di casa piemontesi e gli ospiti della Cremonese. Una trasferta insidiosa per la compagine di Cremona, che sta vivendo sin qui un’ottima stagione con 26 punti totalizzati in diciassette gare, che valgono un buonissimo sesto posto assoluto in classifica. Peggio sta invece facendo la squadra piemontese padrone di casa, al dodicesimo posto in graduatoria, frutto dei 22 punti sin qui ottenuti. Spazio quindi alla gara delle ore 15:00, l’appuntamento di Terni fra i padroni di casa della Ternana e il Parma. Si tratta di un’altra partita senza dubbio meritevole di attenzione, visto che gli emiliani sono attualmente in vetta alla classifica della cadetta con 29 punti, gli stessi di Bari e Palermo che hanno però una differenza reti peggiore. Di tutt’altra qualità il campionato della Ternana, in terz’ultima posizione, in piena zona playoout, a quota 17 punti. Si prosegue con la sfida delle ore 18:00, la partita fra il Cesena e il Pescara di scena al Manuzzi, in Romagna. Padroni di casa a quota 18 punti, a ridosso della zona off-limits, mentre la compagine di Zeman sta vivendo un campionato senza dubbio al di sotto delle attese, essendo solo quattordicesima con ventuno punti sin qui ottenuti. Infine la sfida delle ore 20:30, la partita di La Spezia fra lo Spezia e il Foggia. Anche in questo caso stiamo parlando di due squadre che navigano in acque fin troppo agitate, visto che sono sedicesimi i liguri, a quota 20 punti, mentre i pugliesi di punti ne hanno 18, che valgono il 18esimo posto assoluto in classifica.

RISULTATI SERIE B E CLASSIFICA

Ore 12:30 Novara-Cremonese

Ore 15:00 Ternana-Parma

Ore 18:00 Cesena-Pescara

Ore 20:30 Spezia-Foggia

Classifica: Parma, Bari, Palermo 29, Cittadella, Frosinone 27, Cremonese, Empoli, Venezia 26, Carpi 24, Perugia, Salernitana, Novara 22, Brescia, Pescara 21, Entella, Spezia, Avellino 20, Foggia, Cesena 18, Ternana, Pro Vercelli 17, Ascoli 14

