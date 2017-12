Spezia Foggia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

08 dicembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Spezia-Foggia, LaPresse

Spezia Foggia sarà diretta dall’arbitro Davide Ghersini alle ore 20.30 di questa sera, venerdì 8 dicembre: allo stadio Alberto Picco di La Spezia andrà dunque in scena l’ultimo dei ben quattro anticipi del venerdì per la diciottesima giornata di Serie B 2017-2018, che sfrutta la giornata di festa per l’Immacolata Concezione appunto con numerosi anticipi, di cui questo Spezia Foggia sarà la chiusura serale. I padroni di casa hanno 20 punti in classifica, gli ospiti pugliesi appena 18: di conseguenza potremmo parlare di uno scontro diretto fra due squadre che hanno come prima priorità quella di allontanarsi dalle zone più calde, dove si ritrova soprattutto il Foggia che ad oggi sarebbe costretto a giocare i playout per salvarsi, mentre i liguri con appena due punti in più non se la passano molto meglio.

Lo Spezia sta un pochino migliorando il proprio rendimento dopo un inizio decisamente lento, ma ancora non basta ai liguri per ambire ad un campionato tranquillo o anche per qualcosa in più, visto che tutto sommato il gruppo è ancora compatto e basterebbe poco per pensare ai playoff: questo salto di qualità però va fatto, a partire da oggi visto che il turno offre un impegno casalingo contro una squadra che in classifica sta dietro. Per il Foggia dunque la situazione è ancora più difficile: i rossoneri hanno già bisogno di punti anche per consolidare la situazione di mister Stroppa, la cui panchina traballa. La trasferta al Picco non sarà facile, ma non si può guardare in faccia nessuno: il Foggia ha bisogno di una svolta già prima della pausa invernale.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE SPEZIA FOGGIA

Spezia Foggia sarà visibile in diretta tv su ben tre canali della piattaforma satellitare Sky: appuntamento per la precisione su Sky Sport 1 HD, Sky Supercalcio HD e Sky Calcio 1 HD, rispettivamente ai numeri 201, 206 e 251. Per gli abbonati che non potessero mettersi davanti a un televisore all’ora della partita, segnaliamo anche la diretta streaming video che sarà disponibile attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA FOGGIA

Parlando delle probabili formazioni, osserviamo per prima cosa che lo Spezia padrone di casa dovrebbe essere schierato da mister Fabio Gallo secondo il modulo 4-3-1-2 con questi possibili titolari: in porta Manfredini; davanti a lui linea difensiva con De Col a destra, Capelli e Giani centrali, Lopez a sinistra; a centrocampo diamo credito a un terzetto con Maggiore, Bolzoni e Pessina; in attacco invece ecco Mastinu come trequartista alle spalle della coppia d’attacco che dovrebbe essere composta da Granoche e Forte. Passando invece alla probabile formazione del Foggia allenato da Giovanni Stroppa, ecco che il tecnico dovrebbe puntare sul modulo 4-3-3: Tarolli in porta; difesa con Gerbo terzino destro, centrali Martinelli e Loiacono, Celli a sinistra; a centrocampo poi ecco il terzetto con Agazzi, Vacca e Agnelli, mentre in attacco il tridente dovrebbe essere composto da Fedato, Beretta e Calderini.

QUOTE E SCOMMESSE

Le quote dell’agenzia di scommesse Snai per Spezia Foggia indicano come favoriti i padroni di casa, che godono di un pronostico decisamente positivo. Per la vittoria dello Spezia, identificata dal segno 1, il guadagno sarebbe di 1,90 volte la posta in palio, mentre si sale fino a 4,25 per l’affermazione degli ospiti pugliesi, per la quale dovreste giocare il segno 2. Il pareggio infine è ovviamente sancito dal segno X: questa quota è di 3,45, dunque si situa ad un livello intermedio fra le altre due.

