Ternana Parma/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Ternana Parma: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita. La capolista di Serie B è di scena al Liberati nella 18^ giornata

08 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Ternana Parma, Serie B 18^ giornata (Foto LaPresse)

Ternana Parma, partita che sarà diretta dall’arbitro Niccolò Baroni, si gioca alle ore 15.00 di venerdì 8 dicembre: è uno dei quattro anticipi nella diciottesima giornata della Serie B 2017-2018. Quasi un testa-coda: il Parma infatti è una delle tre capolista della classifica con 29 punti, e sogna in grande con quella che sarebbe la terza promozione consecutiva. La Ternana invece è ancora penultima, anche se ha agganciato la Pro Vercelli e dunque è di fatto ventesima; i rossoverdi oscillano tra la retrocessione diretta e la possibilità di giocare i playout, ma ovviamente sperano di salvarsi subito. Tra le due squadre ci sono 12 punti di distanza: la classifica della Serie B si è certamente sgranata e decompressa rispetto a qualche turno fa, ma resta ancora piuttosto corta e dunque aperta a qualunque presupposto e scenario. Che la Ternana possa arrivare ai playoff al momento è difficile da ipotizzare, ma si sono viste cose anche più sorprendenti negli ultimi anni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ternana Parma sarà trasmessa in diretta tv, come sempre con la Serie B, sui canali della pay tv del satellite: appuntamento su Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1 (qui con codice d’acquisto 410972) e la possibilità di seguire la partita del Liberati anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone attivando la diretta streaming video con l’applicazione Sky Go, a disposizione di tutti gli abbonati senza costi aggiuntivi.

IL CONTESTO

Insieme a Palermo e Bari, il Parma è primo in classifica con una media di 1,71 punti a partita: un dato che dice molto sul passo che questo campionato di Serie B sta tenendo, ma che non deve certo sminuire il percorso dei ducali che meritano questa posizione. La squadra di Roberto D’Aversa ha vinto tre delle ultime quattro partite e sei delle ultime otto, segna almeno un gol da otto giornate e ha saputo vincere i problemi iniziali con prestazioni convincenti. Bravo anche il tecnico a rivedere qualcosa nella sua squadra; il 3-0 contro la Pro Vercelli, unito alla sconfitta di Chiavari del Bari e al pareggio del Palermo, ha ridato al Parma la vetta dopo una sola giornata. La Ternana sta diventando un caso: ha pareggiato le ultime sei partite, ma dopo quattro 1-1 in serie è arrivato il 3-3 di Pescara. Una partita dalle due facce: prima gli umbri sono andati nettamente sotto, poi hanno saputo rimontare e stavano anche vincendo prima di subire gol nel recupero. Di fatto allora la Ternana ha perso almeno 4 punti negli ultimi minuti delle ultime due gare; è un po’ lo specchio della stagione di Sandro Pochesci, allenatore con ottime idee e la giusta ”arroganza”, che fa giocare bene la sua squadra ma paga peccati di gioventù suoi e dei suoi giocatori. Tutto sommato la classifica potrebbe essere migliore per quanto visto, ma per ora bisogna accettare di soffrire.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA PARMA

Con Signorini squalificato, oggi dovrebbe toccare a Vitiello: è lui il primo sostituto dei tre di difesa, una linea comandata dal giovanissimo portiere Plizzari e che dovrebbe essere completata dai soliti Valjent e Gasparetto. A centrocampo dovrebbe cambiare ben poco: un solo dubbio a sinistra, dove Alessandro Favalli potrebbe prendere il posto di capitan Defendi in nome di uno schieramento più accorto; a destra giocherà invece Varone, la coppia al centro dovrebbe essere formata da Tremolada e Andrea Paolucci anche se Bombagi come sempre rimane in ballottaggio per essere il giocatore di qualità nel settore nevralgico. Nel tridente sicuri del posto sembrano essere Montalto, sette gol in questo campionato, e Carretta; a destra può rientrare Finotto, attenzione anche a Candellone che all’occorrenza può giocare su uno dei due esterni.

Ragionevolmente D’Aversa dovrebbe confermare il Parma visto contro la Pro Vercelli: Frattali in porta, Iacoponi e Alessandro Lucarelli centrali di difesa con Gagliolo a sinistra e Mazzocchi che ancora una volta sembra essere favorito per occupare la corsia destra. A centrocampo Scozzarella si è ormai ritagliato il ruolo di insostituibile come regista davanti alla linea difensiva; lo supportano Scavone e Munari, ma qui sono davvero tante le scelte a disposizione tra cui quella di Jacopo Dezi, che negli ultimi tempi è stato un po’ sacrificato. In avanti, ancora in assenza di Calaiò, la prima punta dovrebbe essere Yves Baraye, con Roberto Insigne (già 5 gol in stagione) e Di Gaudio favoriti per agire sulle fasce. Dalla panchina come sempre Nocciolini e Siligardi potranno fornire il loro contributo.

QUOTE E PRONOSTICO

Non poteva che essere il Parma la squadra favorita per questa partita; tuttavia, quello che ci propone l’agenzia di scommesse Snai è un pronostico abbastanza equilibrato. Vediamo nel dettaglio: la quota per il segno 1 vale 3,00 mentre quella per il segno 2, che naturalmente identifica la vittoria del Parma, ha un valore di 2,50. Dunque non c’è troppa distanza tra le due squadre che si affrontano al Liberati; per il pareggio dovrete invece giocare il segno X e il guadagno sarebbe di 3,05 volte la cifra che avrete deciso di investire sulla giocata.

