Video/ Apollon Everton (0-3): highligthts e gol della partita (Europa League girone E)

Video Apollon Everton (risultato finale 0-3): gli highlights e i gol della partita che si è giocata per la sesta giornata del girone E di Europa League, vittoria inutile per gli inglesi

08 dicembre 2017 Fabio Belli

Video Apollon Everton 0-3, Europa League (Foto LaPresse)

Erano entrambe senza vittoria, una condizione che bruciava sicuramente più all’Everton che in estate ha investito cifre non indifferenti per provare a portare a casa risultati importanti. Almeno, i “Toffees” si sono tolti una soddisfazione importante rifilando un secco tris ai ciprioti che, sul loro campo, avevano fermato le due big del girone di Europa League, l’Atalanta che ha poi chiuso al primo posto e il Lione. Con questo successo 3-0 al Neo GSP Stadium di Nicosia, l’Everton si è garantito anche il terzo posto nel girone, risultato platonico ma comunque consolatorio. Il mattatore del primo tempo è stato Lookman per gli inglesi, autore di una grande doppietta. Prima al 21’ ha fatto irruzione nell’area cipriota e di testa non ha lasciato scampo al portiere di casa, Kissas.

BIS E TRIS DELL'EVERTON

Al 27' minuto l'Everton ha fatto il bis con una bomba dalla distanza ancora di Lookman, una grande conclusione terminata all'incrocio dei pali. L’Apollon ha protestato sul finire di primo tempo per un gol annullato al capitano Papoulis, che ha lasciato qualche dubbio. Nella ripresa l’Apollon ha cercato con insistenza il gol per accorciare le distanze soprattutto nella primo quarto d’ora, ma il sigillo dell’Everton è arrivato al 41’ con una grande azione personale di Luka Vlasic, conclusa con una battuta a rete imparabile per Kissas. Secco tris per gli inglesi, dunque, e almeno la soddisfazione per i “Toffees” di evitare l’ultimo posto nel girone E.

CLICCA QUI PER IL VIDEO APOLLON EVERTON (0-3): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (EUROPA LEAGUE, da uefa.com)

© Riproduzione Riservata.