Video/ Atalanta Lione (1-0): highligthts e gol della partita (Europa League girone E)

Video Atalanta Lione (risultato finale 1-0): gli highlights e i gol della partita di Europa League. A Reggio Emilia la Dea vince con rete di Petagna e si prende il primo posto nel girone E

08 dicembre 2017 Alessandro Rinoldi

Video Atalanta Lione 1-0, Europa League (Foto LaPresse)

Al Mapei Stadium di Reggio Emilia l'Atalanta supera anche l'Olympique Lione per 1 a 0. Bel primo tempo quello disputato dai nerazzurri che riescono, un po' fortunosamente, a portarsi in vantaggio al 10' con il colpo di testa di Petagna, su assist di Hateboer, propiziato dalle disattenzioni della difesa avversaria. Lo stesso autore del goal manca il raddoppio al 44' ed i francesi, che avevano fallito un'opportunità con Diaz in apertura al 3' e sventata da Berisha, faticano a rispondere concretamente, perdendo pure per infortunio Cornet, rimpiazzato nel recupero da Geubbels. Nella ripresa i transalpini, resistendo ai tentativi lombardi, intensificano i propri sforzi senza però andare oltre il palo centrato da Fekir nel recupero al 91'. I tre punti conquistati questa sera permettono così all'Atalanta di vincere il girone E con 14 punti, staccando proprio i rivali del Lione, in grado di accedere ai sedicesimi di finale da secondi con 11 punti.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro emerge come l'Olympique abbia cercato in tutti i modi di rimettere le cose in parità aggiudicandosi ad esempio il possesso palla con il 55%, a cui si aggiunge una maggior precisione nei passaggi, 89% contro l'81% con 541 su 610 e 348 su 430 completati. Da non dimenticare il 46 a 44 nei palloni recuperati e, in fase offensiva, 8 a 5 il computo delle conclusioni di cui 3 a 1 nello specchio della porta. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, il Lione è stato più falloso visto il 15 a 12 negli interventi irregolari commessi e l'arbitro russo Eskov ha estratto il cartellino giallo 2 volte ammonendo solamente Freuler e Toloi tra i padroni di casa.

ATALANTA LIONE, IL VIDEO CON I GOL E GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

