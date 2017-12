Video/ Austria Vienna Aek Atene (0-0): highlights della partita (Europa League, girone D)

Video Austria Vienna Aek Atene (risultato finale 0-0): gli highlights della partita nella 6^ giornata del girone D di Europa League. Greci qualificati ai sedicesimi!

08 dicembre 2017 Alessandro Rinoldi

Video Austria Vienna Aek Atene (LaPresse)

All'Ernst Happel Stadion le formazioni di Austria Vienna ed Aek Atene non vanno oltre un pareggio a reti inviolate per 0 a 0. L'incontro non sembra voler regalare particolari emozioni già a partire dai minuti iniziali, con i violetti a rincorrere in cerca della qualificazione ma coi greci, a cui basterebbe il pareggio, decisamente più propositivi. Nella ripresa il copione non cambia molto nonostante gli austriaci cerchino di intensificare i propri sforzi e le proprie azioni offensive. Il punto conquistato questa sera permette dunque all'Aek Atene di accedere ai sedicesimi di finale da secondo nel girone D con 8 punti, dietro al Milan sconfitto a Fiume, mentre l'Austria Vienna termina la sua avventura europea per questa stagione con soli 5 punti.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro, a cominciare dal possesso palla favorevole con il 60% emerge abbastanza chiaramente come la buona volontà del Vienna non sia stata sufficiente per superare l'Aek Atene. La maggior precisione nei passaggi, l'87% contro il 79% con 497 su 571 e 281 su 355 completati, e l'importante 31 a 28 nei palloni recuperati risultato superflui a causa dei dati provenienti dalla fase offensiva, in cui lascia basiti il 5 a 3 nel computo delle conclusioni, tutte fuori dallo specchio della porta. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, l'Aek è stato più falloso visto il 18 a 13 negli interventi irregolari commessi e l'arbitro inglese Pawson ha estratto il cartellino giallo 4 volte ammonendo rispettivamente Abdullahi da un lato, Vranjes, Chygrynskiy e Bakakis dall'altro.

