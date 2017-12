Video/ Rijeka Milan (2-0): highligthts e gol della partita (Europa League girone D)

Video Rijeka Milan (risultato finale 2-0): gli highlights e i gol della partita di Europa League, girone D. Prima sconfitta in campo internazionale per i rossoneri, comunque ininfluente

08 dicembre 2017 Federico Giuliani

Video Rijeka Milan 2-0, Europa League (Foto LaPresse)

Un bruttissimo Milan va ko nell'ultima partita valida per la fase a gironi dell'Europa League 2017-2018. I rossoneri incassano un passivo inutile ai fini della classifica e della qualificazione, ma pesante per quello che è il morale. A Fiume finisce 2-0 in favore del Rijeka, modestissima squadra del girone D che schianta il Diavolo impostando la gara in modo perfetto. Il tecnico Kek ha annientato le fonti di gioco del Milan, neutralizzando André Silva, soffocando Biglia e attaccando dove i rossoneri soffrono di più. Pronti, via. All'8' i padroni di casa passano in vantaggio grazie alla splendida punizione di Puljic, la cui conclusione aggira la barriera e batte Storari, partito in leggero ritardo. Il Milan non reagisce e anzi rischia tantissimo sulla girata di Gavranovic e sul colpo di testa dello scatenato Puljic, in anticipo sulla blnda marcatura disegnata da Calabria e Zapata. Gli uomini di Gattuso si rendono pericolosi soltanto al 39', quando Cutrone approfitta di una dormita di Zuparic ma sbaglia a calibrare il tocco sotto a tu per tu con Sluga.

IL SECONDO TEMPO

A inizio ripresa il Rijeka raddoppia immediatamente al 47': Zuta pesca in profondità Kvrzic, che raggiunge il fondo e mette in mezzo un traversone basso per la girata vincente di Gavranovic. Il numero 21 dei locali anticipa nettamente Paletta e fa secco Storari con un tiro ravvicinato. Il Milan prova a riaprire il match ma gli ospiti saranno in grado di creare soltanto due occasioni. Al 73' Calabria lascia partire un bel traversone per l'incornata troppo violenta di Cutrone, mentre al 76' Biglia flirta con il gol dopo la battuta di una punizione dal limite. Anche le statistiche sono impietose con il Milan, che in 90' più recupero ha totalizzato la miseria di 4 tiri, di cui neanche uno verso lo specchio della porta. Il Rijeka ha calciato due volte, e in entrambe le circostanze è riuscito a bucare Storari. Inutili i 6 corner battuti dai rossoneri, così come il 64% di possesso palla a fronte del 36% locale. Il Milan vola ai sedicesimi ma con tantissime incognite.

LE DICHIARAZIONI

Al termine di Rijeka-Milan ecco quanto dichiarato in conferenza stampa dal tecnico dei rossoneri Gattuso. Queste le parole di Ringhio sul ko rimediato dai rossoneri a Fiume: "Ho scelto io di lasciare a casa tanti giocatori, in vista delle prossime partite di campionato e Coppa Italia. Abbiamo cercato di dare minutaggio a chi ha giocato poco, ma ho la sensazione che questa sia una squadra che quando succede qualcosa di negativo scompare. Dobbiamo lavorare molto su questo aspetto". Infine un duro affondo nei confronti di André Silva: "Tutti conoscono il suo valore. Quando gioca in nazionale fa sempre gol ed è un giocatore di livello internazionale. Oggi ha fatto fatica, sembrava un corpo estraneo dentro al campo. Specialmente in questo tipo di partita ciò che ha fatto vedere non basta. Quando hai la possibilità di giocare in Europa 90 minuti con la maglia del Milan devi fare di più".

RIJEKA MILAN, IL VIDEO DEI GOL E GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

