Video/ Villarreal Maccabi (0-1): highlights e gol della partita (Europa League girone A)

Video Villarreal Maccabi (0-1): gli highlights e i gol della partita che si è giocata nel girone A di Europa League. Vittoria inutile per gli israeliani eliminati, gli spagnoli sono primi

08 dicembre 2017 Fabio Belli

Video Villarreal Maccabi 0-1, Europa League (Foto LaPresse)

Una partita senza motivazioni di classifica nel girone A di Europa League. Villarreal già primo e qualificato ai sedicesimi di finale, con la certezza di essere testa di serie nel sorteggio. Maccabi Tel Aviv già ultimo ed eliminato. Gli spagnoli giocavano per chiudere il girone imbattuti, gli isrealiani volevano salutare centrando almeno una vittoria. La missione è riuscita ai secondi, che sono passati grazie ad una rete del centravanti Nick Blackman al quarto d’ora della ripresa. La partita, a scanso di equivoci, è stata decisamente bruttina e giocata a ritmi bassi, salvo qualche sporadica fiammata. Buona partenza degli israeliani nel primo tempo, poi il Villarreal ha saputo crescere guadagnando campo, ma costruendo una vera opportunità per passare in vantaggio solo al 45’, con una gran botta dal limite di Chuca che ha sorvolato di poco la traversa.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa al 6’ gigantesca occasione per il Villarreal con Mario Gonzalez che da due passi ha sparato alto, quindi al quarto d’ora su grande iniziativa di Dor Micha, Nick Blackman con un preciso stop e tiro ha battuto Barbosa, portando in vantaggio gli israeliani. Che in contropiede hanno sfiorato per due volte il raddoppio, prima con Avi Rikan e poi con Eliran Atar, ma nel mezzo al 43’ è stato Dario Poveda Romera a sbagliare da pochi passi, con una conclusione di prima intenzione, il gol de pareggio. Il Villarreal deve così rinunciare all’imbattibilità, il Maccabi Tel Aviv saluta invece l’Europa con una vittoria su un campo prestigioso.

CLICCA QUI PER IL VIDEO VILLARREAL MACCABI TEL AVIV (0-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (EUROPA LEAGUE, da uefa.com)

© Riproduzione Riservata.