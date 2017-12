Video/ Waregem Lazio (3-2): highlights e gol della partita (Europa League girone K)

Video Waregem Lazio (risultato finale 3-2): highlights e gol della partita del girone K di Europa League, Primo KO per i biancocelesti, già qualificati ai sedicesimi.

08 dicembre 2017 Stefano Belli

Video Waregem Lazio (LaPresse)

Per la Lazio di Simone Inzaghi la trasferta belga in casa dello Zulte Waregem rappresenta poco più di un test match per verificare lo stato di forma delle seconde linee, dei giovani e di chi rientrava da infortuni più o meno lunghi. Se Vargic possiamo tranquillamente rispedirlo al mittente visto che ha grosse responsabilità sui primi due gol, Murgia sembra invece in calo di condizione rispetto allo sfolgorante inizio di stagione, Palombi e Crecco non stanno esprimendo il potenziale intravisto nei settori giovanili, Miceli si è confermato invece un prospetto interessante. Sono arrivate risposte importanti da parte di Felipe Anderson che non giocava da più di 4 mesi ma con il suo ingresso in campo ha cambiato volto alla partita assieme a Lucas Leiva, autore di un gol bellissimo col tacco (prima rete con la maglia biancoceleste per il centrocampista brasiliano); un'altra buona notizia è sicuramente il recupero di Wallace, colpevole però di aver lasciato a Leya Iseka lo spazio necessario per cercare (e trovare) il gol che ha deciso la contesa. L'importante comunque è stato concedere una giornata di riposo a gente come Immobile, Lulic, Milinkovic-Savic, Parolo, Marusic, De Vrij e Radu che avevano bisogno di poter rifiatare per ricaricare le pile in vista della gara di lunedì prossimo contro il Torino. Lo Zulte Waregem saluta l'Europa League con una vittoria, la formazione di Dury reduce da un periodo negativo con ben quattro sconfitte di fila nella Pro League belga torna alla vittoria ottenendo un risultato di prestigio contro una delle squadre che si è comportata meglio in questa fase a gironi di Europa League. Il gol di De Pauw a inizio gara ha consentito ai padroni di casa di mettere subito il match in discesa, nella ripresa è arrivato anche il raddoppio di Heylen prima che la Lazio si rifacesse sotto con Caicedo (4 gol in 13 presenze per l'attaccante ecuadoriano) e Leiva; la perla di Leya Iseka ha però messo il punto esclamativo consentendo allo Zulte Waregem di strappare i tre punti.

LE DICHIARAZIONI

Nel dopo gara il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Sul 2-2 non dovevamo prendere il terzo gol, tuttavia sono contento perché abbiamo chiuso in crescendo ed evitato nuovi infortuni nonostante il freddo, spiace per la sconfitta perché volevamo chiudere il girone da imbattuti, in ogni caso ho visto diverse cose buone. Il primo e il terzo gol si potevano non prendere, nel secondo non ho ancora capito se c'è stata una deviazione. Siamo stati comunque bravi a recuperare dallo 0-2, la reazione della squadra mi è piaciuta. Molto soddisfatto della prestazione di Felipe Anderson, si è messo al servizio della squadra schierandosi dietro Caicedo e Palombi, ha avuto personalità con il pallone tra i piedi. La Lazio deve continuare a giocare con l'obiettivo di vincere sempre, a prescindere dalla posta in palio. A febbraio disputeremo la gara d'andata fuori casa, dovremo essere bravi a non perdere e fare gol".

Le parole di Felipe Anderson, al rientro dall'infortunio: "È stata dura aspettare così tanto prima di poter tornare a giocare ma ne è valsa la pena, oggi mi sentivo bene e peccato per la sconfitta. Tuttavia abbiamo dimostrato di essere una squadra arcigna, eravamo quasi riusciti a rimontare. Torniamo a casa a testa alta e sono davvero contento di potermi mettere nuovamente a disposizione della squadra. Il prossimo obiettivo è acquistare sempre più ritmo e ritrovare la forma migliore, i miei compagni stanno molto bene e dovrò mettercela tutta per ritrovare una maglia da titolare".

CLICCA QUI PER IL VIDEO WAREGEM LAZIO (3-2): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (EUROPA LEAGUE, da video sky)

© Riproduzione Riservata.