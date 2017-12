Video/ Zorya Athletic Bilbao (0-2): highlights e gol della partita (Europa League, girone J)

Video Zorya Atheltic Bilbao (risultato finale 0-2): highlights e gol della partita del girone J di Europa League. Spagnoli testa di serie ai sedicesimi!

Video Zorya Athletic Bilbao (LaPresse)

L’Athletic Bilbao espugna l’Arena Lviv vincendo 0-2 contro lo Zorya. Decidono i gol siglati da Aduriz e Raul Garcia nel secondo tempo. Grazie a questa vittoria i baschi ottengono il primo posto superando l’Ostersunds. Finisce qui invece il cammino dello Zorya in Europa League. Stessa sorte per l’Herta Berlino, fanalino di coda del girone J.

SINTESI PRIMO TEMPO

Zorya in campo con il 4-2-3-1. Tra i pali Lunin, in difesa Gordiyenko, Kharatin, Svatok e Sukhotskiy. In mediana spazio a Babenko e Andrievsky. In zona offensiva Karavayev, Iury e Lunov in supporto di Gromov. Anche Josè Angel Ziganda sceglie lo stesso modulo. In porta Herrerin, fronte a lui Lekue, Nunez, Laporte e Balenziaga. A centrocampo Rico e San José, in avanti Williams, Raul Garcia e Susaeta. Unica punta, Aduriz. Subito ritmi alti all'Arena Lviv, le due squadre sentono il peso dell'incontro. Palla in profondità verso Lunov da parte di Iury, l'attaccante dello Zorya parte però in posizione di offside. Ancora Zorya. Sprint sul fondo di Lekue che prova il traversone, ma trova la deviazione di Sukhovskiy che mette in calcio d'angolo. L'Athletic prova a rispondere. Cross in mezzo a cercare Aduriz che riesce solo a sfiorare. Lo Zorya può liberare l'area senza problemi. Balenziaga salta Gordiyenko, ma poi cerca un controllo di troppo ed il difensore dello Zorya riesce a recuperare facendo scorrere la palla sul fondo. Primo tiro della partita da parte dello Zorya con Andrievsky al 13esimo, ma la sua conclusione termina lontanissima dalla porta. E' Nunez il primo ammonito dell'incontro. Fallo su Gromov. Partita a senso unico. Palla lunga di Babenko, Nunez tocca di testa all'indietro rischiando di servire Gromov, ma è bravo Herrerin che anticipa l'attaccante avversario e blocca. Altro lampo dello Zorya: cross dalla destra di Gordiyenko, tocca in area Karavayev ma senza centrare la porta. Ci prova anche Gromov. Accelerazione del numero 28 che arriva al limite e calcia. C'è la deviazione di Laporte, sarà calcio d'angolo. Gli ospiti provano a uscire dalla morsa avversaria. Aduriz salta due uomini ed entra in area, poi Svatok riesce a fermarlo e ad allontanare il pericolo. Tiro di Inaki Williams deviato in calcio d'angolo. Dalla bandierina ecco un cross verso Aduriz che parte in posizione regolare, assist per Inaki Williams che insacca a porta inviolata. L'arbitro, però, annulla per una posizione di offside inesistente. Veementi le proteste di Aduriz, ma l'arbitro fa ripartire le due squadre. Primo lampo dell'incontro di marca spagnola. Al 34esimo tentativo di contropiede dello Zorya, palla troppo lunga che arriva sui piedi di Herrerin che riesce anche a saltare un avversario con una finta. L'Athletic si rialza dopo un inizio difficile. Splendida girata al volo dal limite dell'area di Raul Garcia, palla che sfiora la traversa. Poco dopo azione identica ma anche in questa occasione il numero 22 dei baschi spara alto. Nel finale lo Zorya ci riprova. Gromov porta palla sulla destra, poi tenta il cambio di gioco verso Lunov ma c'è l'inserimento di Lekue che spazza via. Cartellino giallo per Lunov che entra scomposto sul portiere Herrerin.

SINTESI SECONDO TEMPO

Nell'intervallo un cambio per lo Zorya: fuori Lunov, dentro Kabayev. L'approccio delle due squadre a inizio ripresa è promettente in termini di spettacolo. Giallo intanto nei confronti di Andriyevsky per un fallo di mano. Diffidato, salterà l'eventuale sedicesimo d'andata. Il primo squillo del secondo tempo è dell'Athletic Bilbao: ci prova Aduriz. Azione personale del numero 20 che si libera per la conclusione e calcia forte verso la porta, ma trova la risposta di Lunin che mette in corner. Poco dopo San Jose sfiora il vantaggio. Altra chance per l'Athletic Bilbao, stavolta c'è il colpo di testa del mediano sugli sviluppi di un corner. Palla di poco a lato. Fallo di Balenziaga su Karavayev al 56esimo, punizione per lo Zorya. Palla in mezzo a cercare Kabayev, spazza via San José. Fase confusa: nessuna delle due squadre riesce a mantenere il possesso del pallone. Secondo cambio per lo Zorya: fuori Iury, dentro Silas. Al 65esimo gli ospiti colgono una clamorosa traversa. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo colpo di testa in avvitamento di Raul Garcia, palla che tocca la traversa e non entra in porta. Lo Zorya non riesce a cambiare il ritmo, motivo per il quale l'Athletic gestisce senza problemi. Tocco di mano di Sukhotskiy, calcio di punizione interessante per gli ospiti. Sugli sviluppi del calcio piazzato arriva il gol che sblocca il risultato. Aduriz svetta in area e con un colpo di testa batte Lunin. I padroni di casa accusano il contraccolpo per la rete subita. E l'Athletic va vicino al raddoppio. Altra grande chance per Raul Garcia che su cross di Lekue colpisce di testa in corsa, ma c'è un grande Lunin che si oppone. Ultimo cambio per lo Zorya: fuori Babenko, dentro Kochergin. Ripartenza dell'Athletic con Raul Garcia, palla sul secondo palo per Inaki Williams che non riesce a centrare lo specchio della porta. Il neo entrato Kochergin nel frattempo prova una conclusione dal limite, ma chiude troppo col corpo e calcia ampiamente a lato. Primo cambio per gli ospiti: fuori Inaki Williams, dentro Cordoba. Cartellino giallo per Kabayev che stende da dietro Balenziaga. All'87esimo arriva il gol dello 0-2. Chiude l'incontro il migliore in campo. Ancora su calco di punizione, stavolta è Raul Garcia, tutto solo, a trovare il tempo di stoppare la palla e battere Lunin. Secondo cambio per l'Athletic: fuori Aduriz, dentro Sabin Merino. Lo Zorya non riesce a riaprire il match. Vince l'Athletic che accede ai sedicesimi di Europa League. Zorya eliminato.

CLICCA QUI PER IL VIDEO ZORYA ATHELTIC BILBAO (0-2): HIGHLIGHST E GOL DELLA PARTITA (EUROPA LEAGUE, da uefa.com)

© Riproduzione Riservata.