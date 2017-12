Al Jazira Urawa/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote e risultato live (Mondiale)

Al Jazira Urawa Red Diamonds, info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote e risultato live della sfida per il Mondiale per club. In campo emiratini contro giapponesi

09 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Al Jazira Urawa vs Red Diamonds

In campo oggi per i quarti di finale del Mondiale per Club anche Al Jazira e Urawa Red Diamonds: la squadra vincente dovrà vedersela in semifinale con i favoriti della competizione, il Real Madrid. Allo stadio Sheikh Zayed di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, andrà dunque in scena il secondo appuntamento di giornata del Mondiale per Club. Non è un debutto per l'Al Jazira, che ha già disputato una partita in questa competizione, con il playoff contro l'Auckland City. Un gol di Romarinho, il primo del Mondiale per Club di quest'anno, ha spinto l'Al Jazira ai quarti del torneo con i campioni d'Asia, squadra “fabbricata” dalla Mitshubishi, azienda conosciuta più per la produzione di videoregistratori e automobili che per la sua squadra di calcio... Non mancheranno le motivazioni oggi: chi vince potrà affrontare campioni del calibro di Cristiano Ronaldo, fresco di vittoria del quinto Pallone d'Oro.

Le probabili formazioni. L'Al Jazira potrebbe decidere di riproporre la squadra che ha vinto di misura contro l'Auckland City al debutto nel Mondiale per Club. E quindi schierare il 4-2-3-1 con Housani tra i pali, Fayez e Ali Ayed al centro della difesa, Obaid e Al Attas terzini; a centrocampo invece spazio a Al Saadi e Al Otaiba per costruire la diga a protezione di Boussoufa, Romarinho e Al Rezzi, a supporto della punta Ali Mabkhout. L'Urawa Red Diamonds scenderà in campo con il 4-1-4-1, modulo di riferimento di Takafumi Hori, tecnico che ha legato gran parte della sua carriera a questo club. Ne è stato giocatore dal 1992 al 1998, ne è allenatore dal 2011. La sua formazione vede tra i pali Nishikawa, con Enzo e Ugajin terzini di una difesa che ha in Abe e Makino i centrali. Aoki è il centrocampista basso, cerniera tra la linea mediana e quella difensiva. Kashigawi e Nagasawa, invece, i centrocampisti centrali, mentre Muto e Rafael Silva gli esterni a supporto dell'unica punta Koroki.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME VEDERE AL JAZIRA URAWA RED DIAMONDS

Come seguire in diretta tv la sfida tra Al Jazira e Urawa Red Diamonds? La partita verrà trasmessa da Fox Sports, visto che la piattaforma satellitare Sky ha acquistato i diritti in esclusiva per il Mondiale per Club. Per vedere il match dovrete dunque sintonizzarvi all'orario indicato, cioè alle 17.30, sul canale 205 di Sky. Solo gli abbonati a Sky Sport potranno dunque seguire in diretta tv il match dei quarti di finale del Mondiale per club. Coloro che però non potranno sistemarsi davanti alla tv di casa dovranno ripiegare sulla diretta streaming video, visto che è disponibile grazie al servizio Sky Go, l'applicazione che permette di visionare la sfida dal pc, smartphone o tablet.

QUOTE E PRONOSTICO PER LE SCOMMESSE

I giapponesi dell'Urawa Red Diamonds partono favoriti nel match contro l'Al Jazira. Secondo le quote fornite dall'agenzia di scommesse Snai, la squadra ospite oggi ha più possibilità di vincere. Il segno 2 paga 1,55, mentre la vittoria della squadra emiratina paga addirittura 6,00 la puntata. Più probabile il pareggio, non a caso il segno X è dato a 3,90. Per quanto concerne invece l'under e over 2.5, le quote sono rispettivamente di 1,65 e 2,10. Per il gol e nogol, invece, le quote offerte dalla Snai sono 2,15 e 1,63.

