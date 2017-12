Ascoli Entella/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Ascoli Entella, diretta dall’arbitro Marco Piccinini della sezione di Forlì, è in programma oggi sabato 9 dicembre 2017, alle ore 15.00; la sfida dello Stadio Cino e Lillo Del Duca sarà valida per la diciassettesima giornata di Serie B 2017/2018. Scontro di bassa classifica quello che andrà in scena ad Ascoli Piceno: la formazione allenata da Fulvio Fiorin è situata all’ultimo posto in classifica con 14 punti (tre vittorie, cinque pareggi e nove sconfitte), mentre la compagine di Chiavari è situata al sedicesimo posto, in concomitanza con Spezia ed Avellino, a quota 20 punti (quattro vittorie, otto pareggi e cinque sconfitte).

I padroni di casa arrivano a questo appuntamento con un ruolino decisamente negativo: quattro sconfitte ed un pareggio nelle ultime cinque partite. Dopo il pareggio casalingo per 0-0 contro la Cremonese, i bianconeri sono incappati lunedì 4 dicembre 2017 nello sfortunato ko esterno del Renato Curi contro il Perugia: risultato di 1-0, rete allo scadere di Filippo Falco. Discorso diverso per i biancazzurri che, dopo la sostituzione di Castorina con Aglietti, hanno macinato punti: quattro pareggi e una vittoria. Dopo la serie di ‘x’, la Virtus Entella è tornata alla vittoria nell’ultimo turno contro la capolista Bari: risultato di 3-1, reti di La Mantia, Troiano su rigore, Galano e dell’ex De Luca.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ascoli Entella sarà trasmessa in diretta tv per i soli abbonati al pacchetto Calcio di Sky; per gli altri utenti della televisione satellitare sul canale Sky Calcio 5 (Canale 255) la partita è comunque disponibile a pagamento. Abbonati che potranno assistere alla sfida del Del Duca anche in diretta streaming video, attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI ENTELLA

Diversi problemi di formazione in casa Ascoli, con il tecnico Fulvio Fiorin che dovrà fare a meno di diversi calciatori nella sfida contro la Virtus Entella. Sicuramente out per problemi fisici il centrocampista Mignanelli e gli attaccanti Favilli e Rosseti. Da valutare, invece, le condizioni di Padella e Parlati, rispettivamente alle prese con sintomi influenzali e con problemi muscolari. Nessun calciatore indisponibile per squalifica. Il tecnico bianconero, recentemente coadiuvato prima della rottura da Enzo Maresca, proseguirà sulla strada del 3-5-2. Tra i pali fiducia a Ivan Lanni. Sulle corsie esterne spazio a Mogos e Cinaglia, con il trio centrale composto dal giovane De Santis, da Mengoni e dal francese Gigliotti. in cabina di regia ci sarà l’esperienza di Buzzegoli, con mezzali Tommaso Bianchi e l’ivoriano Addae. Da valutare il tandem avanzato, con il numero 10 Lores Varela certo titolare e con Santini, partito dal 1’ nella sconfitta di Perugia, insidiato dal reintegrato Leonardo Perez.

Qualche problema anche per Alfredo Aglietti, che dovrà fare a meno dell’attaccante Luppi, arrivato in estate dall’Hellas Verona: il numero nove è alle prese con una lesione all’adduttore destro. Riconfermato il 4-3-1-2 che ha vinto la battaglia contro il Bari la scorsa domenica 3 dicembre 2017. Tra i pali ci sarà Iacobucci. Linea a quattro di difesa composta da Belli e Brivio sulle corsie esterne, con il tandem centrale composto da Benedetti e l’ex Cittadella Pellizzer. In cabina di regia ci sarà l’esperto Troiano, a segno su calcio di rigore nella sfida con i Galletti, coadiuvato dalle mezzali Crimi ed Eramo. Fantasista Giuseppe De Luca, numero 10 e cardine della compagine di Chiavari, mentre in attacco insieme a Luppi ci sarà Davide Diaw, che nella scorsa stagione ha raccolto 17 presenze e tre reti, per un totale di 619 minuti giocati. Una chance importante per il giovane senegalese, che coglierà l’eredità di Luppi e tenterà di impressionare mister Aglietti.

LA CHIAVE TATTICA

L’Ascoli ha bisogno assoluto di vincere per non vedere aumentare il gap presente con la zona salvezza, attualmente distante sei punti. Fiorin affiderà le sue speranze alla voglia di rivalsa dei suoi calciatori che, dopo un avvio di stagione abbastanza positivo, hanno subito un tracollo psicologico. Molte delle fortune della compagine bianconera passeranno dai piedi di Lores Varela: prelevato in estate dal Pisa, l’uruguaiano si è contraddistinto come uno dei fantasisti più interessanti della serie cadetta e con una sua invenzione può decidere la partita. La Virtus Entella, invece, cerca continuità e mister Alfredo Aglietti vuole allontanarsi dalla zona pericolosa, avvicinandosi se possibile alla zona playoff, distante sei punti. Pesante l’assenza di Luppi, colpo estivo, ma il reparto avanzato resta comunque il punto di forza: la fantasia di Giuseppe De Luca, la velocità di Davide Diaw e la rapacità di Andrea La Mantia. Tre elementi da tenere sott’occhio per l’Ascoli.

QUOTE E PRONOSTICO

Ascoli Entella, quote e pronostico. Partita molto equilibrata secondo i principali bookmakers, con i padroni di casa leggermente favoriti: Lottomatica offre l’1-X-2 a 2,35-3,25-3,05. Difficilmente, secondo le analisi delle agenzie di scommesse, l’esito ‘x’, con Ascoli ed Entella a caccia di un’importante vittoria. Prevista una gara molto tattica, priva di emozioni e di molte reti: Under 2,5 e Over 2,5, ovvero se in totale verranno siglate meno o più di tre reti, rispettivamente a 1,62 e 2,15. Dati confermati anche dalle quote di Gol e No Gol, ovvero se entrambe le squadre andranno a segno o meno: 1,90 contro 1,80. Gara delicatissima, iche potrebbe essere decisa da un episodio: per questo motivo puntiamo sull’Under 2,5 potrebbe vincere la paura sullo spettacolo.

