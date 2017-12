Bassano Vicenza/ Info streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Bassano Vicenza: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 18^ giornata di Serie C

09 dicembre 2017 Fabio Belli

Bassano-Vicenza, derby tra squadre in crisi (foto LaPresse)

Bassano-Vicenza, che sarà diretta dal signor Garofalo di Torre del Greco e si gioca sabato 9 dicembre 2017 alle ore 18.30, sarà una delle sfide del programma della diciottesima giornata d’andata nel girone B di Serie C. Derby vicentino tra due squadre in grande difficoltà, che non a caso hanno cambiato allenatore molto di recente. L’ha fatto il Bassano dopo la sconfitta esterna di Gubbio, la terza consecutiva tra campionato e Coppa Italia e soprattutto la settima nelle ultime otto partite ufficiali per i bassanesi. Che non segnano da quattro partite e che nelle ultime otto gare hanno segnato solo un gol. Numeri da crisi pesante, anche se nella classifica del girone B di Serie C il Bassano è ancora distante un solo punto dalla zona play off ed ha ancora quattro punti di vantaggio sulla zona play out. E tre punti di vantaggio su un Vicenza che dopo un buon inizio in campionato è andato via via precipitando, e che arriva all’appuntamento di sabato reduce da quattro sconfitte consecutive subite contro Santarcangelo, Mestre, Pordenone e Ravenna. Troppe per una squadra che sognava l’immediato ritorno Serie B, e che invece per ora si trova a combattere con lo spettro della retrocessione tra i dilettanti.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Il match Bassano Vicenza non sarà trasmesso in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma solamente in diretta streaming video via internet per tutti coloro che si collegheranno con un abbonamento, o acquistando la partita come evento singolo, sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI BASSANO VICENZA

Allo stadio Mercante di Bassano del Grappa scenderanno in campo queste probabili formazioni: padroni di casa schierati con Grandi in porta, Andreoni sull’out difensivo di destra e Stevanin sull’out difensivo di sinistra, mentre Barison e Pasini saranno i due difensori centrali. A centrocampo spazio allo svizzero Botta, a Proia e a Bianchi, mentre Venitucci avrà compiti da trequartista alle spalle del tandem offensivo composto da Fabbro e da Minesso. Risponderà il Vicenza con Valentini in porta alle spalle della difesa a quattro schierata dalla fascia destra alla fascia sinistra con Bianchi, Malomo, Milesi e Beruatto. A quattro anche la linea di centrocampo con Tassi esterno laterale di destra, Giacomelli esterno laterale di sinistra mentre il ghanese Salifu e De Giorgio si muoveranno per vie centrali sulla mediana. In attacco, spazio al tandem Comi-Lanini.

TATTICA E PRECEDENTI

Il derby vedrà partire al Bassano la gestione tecnica di Giovanni Colella che dovrebbe schierare la squadra con il 4-3-1-2, mentre il Vicenza di Zanini, arrivato a sua volta a fine novembre sulla panchina dei Berici, giocherà con il 4-4-2. L’unico precedente ufficiale recente tra le due squadre è quello di Coppa Italia del 10 agosto 2014, in casa del Vicenza il Bassano si impose due a uno. Bassano che ha vinto anche uno a zero in casa l’amichevole disputata l’11 agosto 2011.

QUOTE E PRONOSTICO

I bookmaker considerano favoriti con moderazione i padroni di casa, vittoria interna del Bassano quotata 2.45 da William Hill, mentre Bwin moltiplica per 3.00 quanto scommesso sulla vittoria esterna del Vicenza e Bet365 quota invece a 3.10 l’eventuale pareggio. Unibet quota 2.60 l’over 2.5 e 1.43 l’under 2.5.

© Riproduzione Riservata.