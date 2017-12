Cagliari Sampdoria/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Cagliari Sampdoria: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 16^ giornata di Serie A

09 dicembre 2017 Fabio Belli

Trasferta a Cagliari per la Sampdoria (foto LaPresse)

Cagliari-Sampdoria, sabato 9 dicembre 2017 alle ore 18.00 e diretta da Fabrizio Pasqua, sarà l’anticipo che aprirà ufficialmente la sedicesima giornata d’andata del campionato di Serie A. Si troveranno di fronte due squadre protagoniste di un avvio di campionato lusinghiero, sulla base dei rispettivi obiettivi di inizio stagione, ma che sono reduci da un trend negativo nelle ultime partite. Dopo la vittoria in casa dell’Udinese infatti, il Cagliari ha perso per due volte consecutive in casa, in Serie A contro l’Inter e in Coppa Italia, clamorosamente, contro il Pordenone, formazione militante in Lega Pro. Segnali di ripresa per i sardi nella trasferta di Bologna, uno a uno coi felsinei costretti a rimontare dopo un gran primo tempo e il gol del vantaggio di Joao Pedro per la squadra di Lopez.

Il Cagliari in questa stagione ha perso cinque partite su otto in casa tra campionato e Coppa Italia. La Sampdoria dopo l’esaltante vittoria interna contro la Juventus è caduta pesantemente a Bologna. Poi è arrivata la qualificazione agli ottavi di finale di Coppa Italia battendo il Pescara di Zeman, ma in campionato la squadra di Giampaolo ha subito la seconda sconfitta consecutiva in casa contro la Lazio. I blucerchiati, pur sesti ancora per distacco, hanno perso sensibilmente contatto col quintetto di testa in classifica, mentre il Cagliari mantiene ancora sei punti di distacco sulla zona retrocessione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La sfida si potrà seguire in diretta tv esclusiva sui canali 206 e 251 di Sky (Sky Super Calcio HD e Sky Calcio 1 HD), con tutti gli abbonati che potranno anche seguire la diretta streaming video via internet sul sito skygo.sky.it, attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone senza costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI SAMPDORIA

Le probabili formazioni che si sfideranno alla Sardegna Arena. I padroni di casa del Cagliari schiereranno il portiere brasiliano Rafael alle spalle di una difesa a tre composta da Romagna, Pisacane e Ceppitelli. A centrocampo ci saranno Barella, Cigarini e il moldavo Ionita a muoversi per vie centrali, mentre Faragò sarà l’esterno laterale di destra e Padoin l’esterno laterale di sinistra. In attacco, al fianco del brasiliano Joao Pedro sarà confermato Pavoletti. Risponderà la Sampdoria con Viviano tra i pali, Silvestre e Ferrari difensori centrali mentre il polacco Berezynski giocherà in posizione di terzino destro e Murru in posizione di terzino sinistro. Il belga Praet, il regista uruguaiano Torreira e il paraguaiano Barreto comporranno il terzetto di centrocampo, mentre l’altro uruguagio Ramirez, si muoverà alle spalle del colombiano Zapata e di Quagliarella, titolari nel tandem offensivo.

TATTICA E PRECEDENTI

La scontro tattico sarà fra il 3-5-2 di Lopez nel Cagliari e il 4-3-1-2 di Giampaolo nella Sampdoria. Le due squadre si sono affrontate nella scorsa stagione a Cagliari in campionato il 29 settembre del 2016, con vittoria sarda per due a uno con reti di Joao Pedro e Melchiorri dopo il momentaneo pareggio di Bruno Fernandes per i blucerchiati. L’ultimo pareggio in Sardegna è il due a due del 19 ottobre 2014, Samp in vantaggio di due gol grazie a Gabbiadini e Obiang, Cagliari capace di rimontare con le reti di Avelar e Sau. Esattamente da dieci anni la Sampdoria non espugna il campo del Cagliari, il 4 novembre 2007 con i gol di Volpi, Caracciolo e Maggio gli ospiti si imposero per tre a zero.

QUOTE E PRONOSTICO PER LE SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker indicano un perfetto equilibrio tra le due formazioni, con la vittoria dei sardi in casa quotata 2.65 da Betclic, mentre Betclic quota appena meno il successo sampdoriano in trasferta, 2.60, e William Hill propone a 3.60 la quota per l’eventuale pareggio. Per i gol realizzati, over 2.5 quotato 1.71 da Unibet, mentre Bet365 quota 2.20 l’under 2.5.

© Riproduzione Riservata.