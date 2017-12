Calciomercato Inter/ News, per Cristante e Barella è Derby d’Italia (Ultime notizie)

Bryan Cristante, centrocampista Atalanta - LaPresse

Inter e Juventus si gioca sul campo questa sera, ma si giocherà a breve anche sull’impervio terreno del calciomercato. Le due formazioni sono infatti in corsa per alcuni obiettivi comuni, a cominciare dal gioiello di casa Cagliari, Nicolò Barella. Il nazionale azzurro Under-21, ormai da un paio d’anni a questa parte, sta sorprendendo con i suoi numeri e le sue qualità, nonostante sia appena un classe 1997, 21 anni da compiere il prossimo mese di febbraio. La sensazione circolante è che il rossoblu sia pronto per il grande salto di qualità, e se non avverrà già a gennaio, a giugno si concretizzerà sicuramente il suo trasferimento in una big. La Juventus è in pressing, ma l’Inter non vuole mollare la presa, conscia che Barella è uno dei talenti più puri e di maggiore prospettiva del calcio italiano.

DERBY ANCHE PER CRISTANTE

Attenzione anche a quello che sta succedendo per Bryan Cristante. Stiamo parlando in questo caso di un classe 1995, ma il ragazzo non ha bisogno di presentazioni. Esploso anni fa in casa Milan, il club rossonero lo cedette un po’ a sorpresa a titolo definitivo al Benfica, dove però non esplose. Tornato in Italia, a Bergamo, ha trovato la sua giusta realtà, e con Gasperini, in questa stagione, è diventato un fenomeno. Cristante è il miglior marcatore dell’Atalanta, e il ragazzo sembra definitivamente pronto per il salto di qualità. Rispetto a Barella, c’è l’Inter in pole position, che sogna di innestare il proprio reparto di mezzo con un nuovo giovane azzurro dopo l’arrivo di Gagliardini dello scorso mese di gennaio. Per averlo bisognerà mettere in preventivo una cifra alquanto importante, dell’ordine di 20/25 milioni di euro, ma i soldi sembrerebbero spesi più che bene…

