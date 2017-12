Calciomercato Juventus/ News, Emre Can sempre più vicino: i dettagli (Ultime notizie)

Emre Can, centrocampista Liverpool - LaPresse

C’è sempre il nome di Emre Can nei piani di calciomercato di casa Juventus. Il nazionale tedesco di proprietà del Liverpool, è stato a lungo corteggiato da Marotta nei mesi estivi, per poi abbandonare il campo dopo il muro innalzato da Jurgen Klopp. In vista di gennaio, però, non sembrerebbero esservi più ostacoli al trasferimento del calciatore dei Reds a Vinovo, che ricordiamo, ha il contratto in scadenza al 30 giugno del 2018, al termine della stagione in corso. Stando alle notizie riportate da Rai Sport nelle scorse ore, pare che sia praticamente tutto fatto per il passaggio di Emre Can in bianconero, al punto che vi sarebbero già le cifre dell’accordo: se tutto andrà come previsto, il calciatore del club britannico andrà a guadagnare quattro milioni di euro all’anno più bonus. L’ultimo dettaglio da capire, è se Emre Can rimarrà ad Anfield Road fino alla fine della stagione, o se sbarcherà fin da subito a Torino.

KHEDIRA AL LAVORO

La cosa certa è che la Juventus è sempre più vicina al ragazzo, dopo un corteggiamento che come dicevamo prima, è durato praticamente sei mesi, da giugno a dicembre. Ad aiutare la Vecchia Signora nella buona riuscita dell’operazione, anche Sami Khedira, connazionale di Emre Can, che da settimane sta convincendo il tedesco del Liverpool a raggiungerlo in Piemonte. Come dimenticarsi poi delle recenti parole di Oliver Bierhoff, dirigente della nazionale teutonica, che a Tuttosport quotò attorno all’80% le possibilità di vedere Emre Can proprio con la casacca dei campioni d’Italia in carica. A questo punto sorge la domanda spontanea: il centrocampo bianconero rischia il sovraffollamento, vista la presenza in squadra di Khedira, Matuidi, Pjanic, Marchisio e appunto Emre Can. Cinque stelle per due posti, qualcuno a giugno farà le valigie?

