Calciomercato Milan/ News, Bonucci verso la cessione? (Ultime notizie)

Calciomercato Milan news, tutte le notizie, gli aggiornamenti, le indiscrezioni e i rumors sulle principali trattative del club rossonero, in vista del mercato di riparazione di gennaio

Leonardo Bonucci, capitano Milan - LaPresse

Il Milan potrebbe essere nuovamente stravolto in occasione del calciomercato estivo. Sia chiaro, a tutt’oggi è difficile fare una previsione certa, ma se a maggio il club rossonero non dovesse conquistare l’Europa League, rimanendo fuori dalla Champions, a quel punto sarà necessaria qualche cessione importante. Tutti gli indizi spingono verso Donnarumma, che piace molto a Real Madrid e Paris Saint Germain, ma attenzione anche a Leonardo Bonucci. Come sottolineato stamane da La Gazzetta dello Sport, il club rossonero potrebbe infatti rischiare delle sanzioni finanziarie da parte dell’Uefa nel caso in cui, come sembra, non venisse accolto il voluntary agreement presentato nelle scorse settimane. Non va dimenticato che l’ingaggio del centrale di difesa e capitano rossonero sfiora gli otto milioni di euro, una cifra elevata, che al lordo fanno 16 milioni annui.

NON SOLO BONUCCI IN PARTENZA

Tra l’altro, cedere Bonucci già in estate, sarebbe l’unico modo per rientrare dall’investimento effettuato a luglio da 42 milioni di euro, anche perché l’ex bianconero non è più giovanissimo. Altro nome caldo è quello di André Silva, che nonostante in campionato non abbia ancora trovato la via del gol, ha moltissimi estimatori, a cominciare da Barcellona e Arsenal. C’è poi da fare i conti con le avance spagnole nei confronti di Suso, senza dimenticarsi un altro elemento di spicco della rosa del Milan come Giacomo Bonaventura. Big alla finestra infine anche per Alessio Romagnoli, centrale della nazionale italiana, che è seguito da vicino in particolare dall’amministratore delegato della Juventus, Beppe Marotta. Appuntamento quindi al prossimo giugno, quando in casa Milan potrebbe esservi una nuova rivoluzione o eventualmente la svolta definitiva.

© Riproduzione Riservata.