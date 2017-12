Calciomercato Napoli/ News, Chiesa domani all’esame San Paolo (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli news, tutte le notizie, gli aggiornamenti, le indiscrezioni e i rumors sulle principali trattative del club azzurro, in vista del mercato di riparazione di gennaio

Federico Chiesa, attaccante Napoli - LaPresse

Quella di domani sarà una sfida decisamente particolare per Federico Chiesa. Il gioiello di casa Fiorentina, figlio del grande Enrico, giocherà infatti contro il Napoli allo stadio San Paolo. E’ noto e risaputo l’interesse del club campano nei confronti del giocatore della Viola, ed in particolare del suo presidente, Aurelio De Laurentiis. Si mormora che durante il calciomercato estivo lo stesso numero uno degli azzurri arrivò ad offrire ben 40 milioni di euro in cambio di Chiesa Junior, ma la compagine toscana tenne duro, riuscendo a respingere l’assalto. A giugno se ne riparlerà, anche perché nel frattempo il talento del club gigliato è cresciuto ancora, sta segnando di più, e le prestazioni sono quasi sempre meritevoli di attenzione.

IN ESTATE L’ATTACCO NAPOLI…

Appuntamento quindi al calciomercato estivo, ma prima ci sarà da giocare Napoli-Fiorentina di domani, con Chiesa che per la prima volta assaporerà il pubblico del San Paolo da quando è noto l’interesse nei suoi confronti dei partenopei. In estate la squadra di De Laurentiis potrebbe subire una mezza rivoluzione in attacco, anche perché Callejon non sta rendendo come nelle passate stagioni, mentre Mertens ha una clausola rescissoria molto bassa da 28 milioni di euro, ed ha già fatto capire che un’offerta super non verrebbe rimandata al mittente. Potrebbe quindi sbarcare a Castelvolturno proprio il giovane gioiello della Fiorentina, che la Viola cercherà di tenersi stretto, o al massimo, di rivendere a peso d’oro, leggasi i 40 milioni di euro di base d’asta di cui sopra.

