Calciomercato Roma/ News, Kovacic in uscita: possibile il prestito (Ultime notizie)

Calciomercato Roma news, tutte le notizie, gli aggiornamenti, le indiscrezioni e i rumors sulle principali trattative del club giallorosso, in vista del mercato di riparazione di gennaio

Mateo Kovacic, centrocampista Real Madrid - Instagram

Durante il calciomercato di riparazione che inizierà fra pochi giorni, il primo di gennaio del 2018, saranno diverse le occasioni che si verificheranno. Come ogni anno, infatti, ci saranno i classici calciatori scontenti che vorranno cambiare aria, ancor di più visto che entriamo nell’annata dei mondiali. Fra coloro che quasi sicuramente svestiranno la casacca che indossano attualmente, vi è il centrocampista della nazionale croata, di proprietà del Real Madrid, Mateo Kovacic. Il ragazzo è stato acquistato alle Merengues, voluto fortemente da Rafa Benitez, ma quando il tecnico spagnolo è stato esonerato, l’ex Inter non ha più visto il campo. Zidane infatti non lo considera, visto che in campionato e in coppa schiera quasi sempre Modric, con Casemiro e Kroos.

ALTRE BIG SU KOVACIC

Non è da escludere quindi un ritorno in Italia per il centrocampista che è ancora molto giovane, essendo un classe 1994, 23 anni compiuti lo scorso mese di maggio. In Serie A piace in particolare alla Roma, visto che il centrocampo giallorosso sta forse rendendo meno di quanto ci si aspettava. Nainggolan non è di certo quello della scorsa stagione, mentre Gonalons non sembrerebbe essersi ancora adattato alla Serie A. L’idea è quindi quella di puntare sul gioiello croato del Real Madrid, che sbarcherebbe a Trigoria con la formula del prestito, molto probabilmente con obbligo di riscatto, legato però ad un determinato numero di obiettivi, come ad esempio partite giocate, gol siglate e traguardi ottenuti. Sulle tracce di Kovacic vi sarebbero anche altre big del Bel Paese, a cominciare da Milan e Juventus, ma i giallorossi appaiono a tutt’oggi in vantaggio.

