Cittadella Avellino/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato

Diretta Cittadella Avellino: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 17^ giornata di Serie B

Diretta Cittadella Avellino, Serie B (LaPresse)

Cittadella Avellino, che sarà diretta dall’arbitro Antonio Giua della sezione di Olbia, è in programma oggi sabato 3 dicembre 2017, alle ore 15.00. La sfida dello Stadio Piercesare Tombolato sarà valida per la diciottesima giornata di Serie B 2017/2018. Un confronto tra due squadre che arrivano da momenti e posizioni di classifica totalmente diverse. La compagine veneta è situata al quarto posto insieme al Frosinone a quota 27 punti (otto vittorie, tre pareggi e sei sconfitte; i campani, invece, sono situati al quindicesimo posto insieme a Virtus Entella e Spezia a quota 20 punti (cinque vittorie, cinque pareggi e sette sconfitte). I padroni di casa vivono un momento magico: dopo la sconfitta casalinga del 12 novembre contro il Parma per 1-2, sono arrivate tre vittorie consecutive, 0-3 al Renzo Barbera contro il Palermo, 2-1 contro la Salernitana e successo corsaro allo Zaccheria per 1-3 contro il Foggia. Periodo non indimenticabile, invece, per i Lupi: quattro pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque gare. Nell’ultimo turno, 1-1 contro il Carpi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Cittadella Avellino sarà trasmessa in diretta tv su Sky Calcio sul canale 254, Sky Calcio 4 HD; appuntamento allora per tutti gli abbonati alla televisione satellitare, che potranno assistere alla partita anche in diretta streaming video con l'applicazione Sky Go - senza costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA AVELLINO

Roberto Venturato è intenzionato a riproporre contro l’Avellino lo stesso undici titolare che ha espugnato lo Pino Zaccheria, 1-3 contro il Foggia con reti siglate da Schenetti, Kouame e Litteri. Solito 4-3-1-2 per il tecnico granata. Tra i pali ci sarà il solito Alfonso, tra i portieri più interessanti della cadetteria con un passato nell’Inter. Linea a quattro di difesa composta da Salvi e Benedetti sulle corsie laterali, con il tandem formato da Scaglia e il giovanissimo Varnier al centro. In cabina di regia l’esperienza e la qualità di capitan Manuel Iori, con Schenetti e Pasa mezzali. Il brasiliano Lucas Chiaretti agirà tra le linee, alle spalle dell’affiatatissimo tandem composto da Litteri e Kouame. Quest’ultimo, protagonista di un ottimo inizio di stagione, è monitorato da diversi club di Serie A e Ligue 1, in particolare dall’Udinese di Massimo Oddo.

Discorso pressochè simile per Walter Alfredo Novellino, che ha qualche dubbio di formazione rispetto all’undici titolare che domenica 3 dicembre ha raccolto un 1-1 contro il Carpi tra le mura amiche del Partenio-Lombardi. L’ex allenatore di Palermo e Modena proseguirà con il 3-5-2. Tra i pali il romeno Radu, arrivato in estate dall’Inter a titolo temporaneo, con la linea a tre di difesa composta dal belga Ngawa, Migliorini e il talentuoso Marchizza, vivaio Roma. A centrocampo agiranno sulle corsie esterne Laverone e Falasco, con Di Tacchio in cabina di regia; D’Angelo e Molina, quest’ultimo a segno nella sfida contro al formazione di Calabro, mezzali. In attacco confermata la presenza dell’eterno Castaldo, con Ardemagni in vantaggio su Bidaoui: il bomber ex Perugia, in panchina contro il Carpi, dovrebbe tornare dal 1’ in sfavore del fantasista marocchino.

LA CHIAVE TATTICA

Le due squadre arrivano da due momenti totalmente diversi e il Cittadella non snaturerà il suo stile di gioco, con l’Avellino pronto a provare a reggere agli assalti della compagine veneta per poi colpire in contropiede. I padroni di casa hanno dalla loro un affiatamento eccezionale, frutto del progetto portato avanti da mister Venturato, che in estate ha potuto accogliere talenti di qualità assoluta. In particolare, il pericolo numero uno per l’Avellino è rappresentato dal reparto avanzato granata: la qualità di Chiaretti, la velocità del giovane Kouame e il killer instinct di Litteri. L’Avellino, squadra aggressiva e di lotta, ha dimostrato di poter fare male a chiunque in contropiede e mister Walter Alfredo Novellino è pronto a preparare qualche trappola per Manuel Iori e compagni. Castaldo, veterano della Serie B, è l’elemento dalla maggior qualità, ma attenzione a bomber Matteo Ardemagni: alla ricerca di riscatto dopo la panchina contro il Carpi, il centravanti vuole tornare al gol ed è pronto a dare un dispiacere ad Alfonso.

QUOTE E PRONOSTICO

Cittadella Avellino, quote e pronostico. Nettamente favorita la formazione di Roberto Ventura secondo le principali agenzie di scommesse. Better quota l’1-X-2 1,65-3,50-5,25: i padroni di casa partono con i favori del pronostico, complice l’ottimo momento e una qualità tecnica superiore ai Lupi. Ci saranno meno o più di tre reti? O ancora: entrambe le squadre andranno a segno oppure no? Better offre le quote di Under 2,5 (meno di tre reti in totale), Over 2,5 (3 o più reti in totale), Gol (entrambe le squadre a segno) e No Gol (nessuna o solo una delle due squadre a segno) alla pari: 1,85. La qualità, lo stato di forma ed i precedenti spingono a puntare sull’opzione 1, ma attenzione alla voglia di rivalsa della compagine campana. Particolarmente interessante la quota del Gol: 1,85, i due reparti avanzati potrebbero promettere diverse reti.

© Riproduzione Riservata.