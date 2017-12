Consigli Fantacalcio/ Serie A, le dritte: per questo turno Icardi, Dzeko e Chiesa (16a giornata)

09 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Consigli Fantacalcio - Mauro Icardi (Foto: LaPresse)

Bentornato campionato, anche se non se ne è mai andato... Archiviata la fase a gironi della Champions League e la breve pausa per l'Immacolata, tuffiamoci sulla sedicesima giornata del campionato italiano, un turno che prevede il cosiddetto derby d'Italia. Si comincia, dunque, con un bel big match oggi... E allora ecco qualche consiglio utile per il Fantacalcio in vista di una nuova giornata di campionato che si preannuncia molto interessante.

I CONSIGLI FANTACALCIO PER LA 16ESIMA GIORNATA

Partiamo dalla gara delle 18:00, quella che apre ufficialmente il nuovo turno di campionato. In Sardegna va in scena la sfida tra Cagliari e Sampdoria. Per quanto riguarda i padroni di casa, attenzione a Faragò, che si è rivelato un interessante assistman, ma può tornare utile anche Pavoletti. Tra gli ospiti invece puntiamo su Zapata, anche se risulta meno inamovibile di prima... Alle 20:45 il fischio d'inizio all'Allianz Stadium per Juventus-Inter, uno scontro al vertice con capolista a sorpresa la squadra nerazzurra. In sfide di questo tipo vanno schierati i “big”, in particolare in questo caso Icardi che è in splendida forma. Finora è apparso in crescita Benatia, quindi non esitate a puntare su di lui. Questa è una partita che può essere risolta anche con le palle inattive, quindi fate già scaldare Khedira e Skriniar.

Nel menù di domenica c'è a pranzo un gustoso Chievo-Roma. Se siete a caccia di bonus, allora puntate su Birsa, dall'altra parte c'è Kolarov come soluzione interessante da questo punto di vista. Ma non si può rinunciare neppure a giocatori del calibro di Nainggolan e Dzeko, che portano punti importanti al Fantacalcio, non a caso sono tra quelli che vengono presi d'assalto. L'alta classifica della Serie A andrà delineandosi anche con il match del San Paolo tra Napoli e Fiorentina. Il momento della squadra di Sarri è delicato, ma non potete rinunciare a Insigne, anche se non è al top. D'altra parte, chi ha Chiesa non esiti a lanciarlo, perché un giocatore di quel talento non può certo restare in panchina. Chi ha Mertens deve dargli fiducia: questa potrebbe essere la partita giusta per interrompere il digiuno dal gol.

Senza farci venire il mal di testa, voliamo dalle zone alte della classifica alla parte più bassa, dove ci si gioca la permanenza in Serie A. Nella sfida tra Spal e Verona ci sarà Caceres dal primo minuto: puntate sull'ex difensore della Juventus, affidabile in fase difensiva e pericoloso nelle situazioni da fermo. Questa è l'occasione giusta anche per lanciare Antenucci tra i titolari. A proposito di chance, potrebbe arrivare quella di Kean, visto che Pazzini deve recuperare. Potrebbe essere il momento giusto per dare fiducia a questo giovane talento. Torna in campo il Benevento, entusiasta per il primo punto conquistato in campionato contro il Milan. Domani però dovrà vedersela con l'Udinese per provare a dare continuità ai risultati che prima del gol di Brignoli erano a dir poco deludente. Questo è un periodo molto positivo per Maxi Lopez, quindi potete schierare l'ex Torino. Via libera anche per Barak e D'Alessandro. Noi non rinunceremmo neppure a Ciciretti e ci sentiremmo di dare una maglia da titolare a De Paul, che potrebbe conquistarla proprio per questo incontro.

La sedicesima giornata di Serie A regala anche una sfida delle 18.00: è quella tra Sassuolo e Crotone. Ci sono due giocatori che possono portare punti al Fantacalcio: si tratta di Politano e Budimir. Se li avete in rosa, potete farne buon uso. Scalpita anche Falcinelli, che potrebbe regalarci il classico gol dell'ex, ma noi non ci sentiamo neppure di sottovalutare il mancino di Pavlovic. Alle 20.45 scenderanno invece in campo Milan e Bologna a San Siro. L'unica certezza che ci offre la squadra affidata da poco a Gattuso resta Suso, ma anche Donnarumma può mettersi in mostra. Chi riteniamo insostituibile del Bologna, anche se giocherà a San Siro, è l'accoppiata Palacio-Verdi, che può far male ad un Milan che fatica ad uscire dalla crisi. Occhi puntati anche su Cutrone, un giocatore che può far male a partita in corso.

Il nuovo turno del campionato italiano si chiude con due partite al lunedì. Una monday night con Genoa e Atalanta protagoniste alle 19.00. Il gol in questa partita potrebbe arrivare da centrocampo, visto che sono due squadre che hanno in questa zona del campo interpreti di talento. Ci riferiamo a Rigoni e Cristante. Interessante anche il confronto tra Taarabt e Ilicic, la cui qualità può risultare decisiva in questa sfida. Finora non hanno deluso Lapadula e Cornelius: la svolta per loro potrebbe essere molto vicina. Il sipario si chiuderà alle 21.00 all'Olimpico di Roma per Lazio-Torino. Chi ha De Vrij è in una botte di ferro, perché il difensore olandese è una garanzia dietro. Questa potrebbe essere la partita giusta per Immobile, che deve tornare a brillare. Tra gli attaccanti del Torino quello che è apparso più in forma è Iago Falque. Queste due squadre hanno però due giocatori con caratteristiche simili: ci riferiamo a Parolo e Baselli, che sanno essere pericolosi con le loro incursioni offensive. Puntarci potrebbe far bene al vostro Fantacalcio.

