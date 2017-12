Diretta/ Juventus-Inter streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live

09 dicembre 2017 Stefano Belli

Diretta Juventus-Inter, LaPresse

Juventus-Inter, diretta dall'arbitro Paolo Valeri della sezione di Roma 2, è in programma all'Allianz Stadium di Torino sabato 9 dicembre 2017 alle ore 20.45, l'incontro rappresenterà la portata principale della sedicesima giornata di Serie A 2017-18, trattandosi a tutti gli effetti di una vera e propria sfida scudetto.

Era da tempo che il cosiddetto derby d'Italia non valeva così tanto in chiave scudetto: se anche quest'anno la squadra di Allegri sembra avere tutte le carte in regola per puntare all'ennesimo titolo nazionale, al tavolo delle grandi ora siede anche la compagine di Spalletti, l'ex-tecnico della Roma finora ha compiuto un autentico capolavoro rivitalizzando una squadra caratterizzata da parecchie problematiche interne fino a qualche mese fa ma che ora, complice l'assenza delle coppe europee che consente ai nerazzurri di focalizzare tutti gli sforzi sul campionato, occupa addirittura la testa della classifica con un ragguardevole bottino di 39 punti nelle prime 15 giornate. Espugnare l'Allianz Stadium di Torino, impresa già riuscita alla Lazio in questa stagione, non garantirebbe l'ipoteca sul primo scudetto dal 2010 ma lancerebbe sicuramente la Beneamata in una nuova dimensione che va ben oltre l'obiettivo Champions.

La Vecchia Signora deve comunque dare continuità alla vittoria sul Napoli (altro diretto rivale per il Tricolore) per dimostrare che non è arrivata per caso ma che è stata frutto di una grande prestazione, inoltre la Juventus dopo aver fatto cadere l'imbattibilità dei partenopei potrebbe costringere i nerazzurri ad aggiornare per la prima volta il contatore delle sconfitte ancora fermo a zero.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Il big match sarà trasmesso in diretta tv sia sulle reti di Sky Sport che di Mediaset Premium: sul satellite l'appuntamento (anche in Super HD) è sui canali 201, 206 e 251 e la visione è riservata ai clienti abbonati ai pacchetti Calcio e/o Sport; sulla piattaforma digitale terrestre bisognerà invece sintonizzarsi sui canali 370 e 380 del decoder. Sarà ovviamente disponibile anche la diretta streaming video su Sky Go e Premium Play, avendo così la possibilità di seguire il match anche su smartphone e tablet.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS INTER

Cerchiamo di capire quali potrebbero essere le formazioni che scenderanno in campo all'Allianz Stadium di Torino. Nelle fila della Juve in porta ci sarà nuovamente il ballottaggio tra Buffon e Szczesny con il polacco leggermente favorito, la linea a quattro prevede la presenza di De Sciglio e Alex Sandro sulle fasce con Benatia e Chiellini come centrali; Khedira e Pjanic dovrebbero tornare a far coppia nella linea mediana dietro ai trequartisti Cuadrado, Dybala e Mandzukic (al rientro dall'infortunio) con Higuain confermatissimo come prima punta; Allegri inoltre non potrà fare affidamento su Howedes e Lichtsteiner. Spalletti invece potrà nuovamente ontare su Miranda, Vecino e Gagliardini assenti nella precedente gara contro il Chievo, per il resto confermatissimi Handanovic tra i pali, D'Ambrosio, Skriniar e Santon in difesa, Candreva, Borja Valero e Perisic dietro a Icardi che sarà il terminale offensivo di riferimento per i nerazzurri.

QUOTE E PRONOSTICO PER LE SCOMMESSE

Pur trattandosi di una sfida al vertice, i bookmaker tendono a sbilanciarsi e suggeriscono agli scommettitori di puntare sulla Juventus: l'1 dei bianconeri su WilliamHill viene dato a 1,73 con Betclic che alza la quota a 3,80 per il risultato di parità, mentre Bet365 propone una vincita pari a 5,25 volte la posta in palio per il successo esterno dei nerazzurri. Unibet offre una quota di 1,89 per l'Over e di 1,93 per l'Under, regna quindi l'incertezza su quanti gol le due squadre segneranno nell'arco dei novanta minuti. Su Betclic il risultato esatto di 1 a 0 in favore della formazione di Allegri viene dato a 6,50.

