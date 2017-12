Empoli Carpi/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Empoli-Carpi streaming video e tv: allo stadio "Carlo Castellani" si gioca uno dei match di cartello della 18esima giornata del campionato di Serie B (ore 15:00)

Empoli, la coppia d'attacco Caputo-Donnarumma

Empoli Carpi, diretta dall'arbitro Serra, è in programma questo sabato allo stadio “Carlo Castellani” (ore 15.00) e valevole per la diciottesima giornata del girone di andata di Serie B, sarà diretta dall’arbitro Marco Serra della sezione AIA di Torino. L’incrocio tra queste due compagini che, di recente, hanno calcato il palcoscenico della Serie A e che in questo torneo non fanno mistero di voler puntare rispettivamente alla massima serie e a un piazzamento nei play-off, rappresenta uno degli incontri di cartello del prossimo week-end calcistico della cadetteria, nonostante non vengano da un periodo particolarmente brillante e non a caso costellato di ottime prestazioni alternate però a qualche inatteso scivolone sulle proprie tabelle di marcia.

Nella gara che andrà in scena in Toscana si affronteranno l’Empoli di Vincenzo Vivarini, attualmente al settimo posto ma a sole tre lunghezze dalla vetta della classifica (a testimoniare di quanto corta sia quest’anno la graduatoria) e il Carpi di Antonio Calabro che invece staziona al nono posto, a due sole lunghezze dagli azzurri ma fuori dalla zona play-off proprio per il ragionamento fatto poc’anzi. Per quanto riguarda i padroni di casa, un successo contro una rivale quotata come la compagine romagnola sarebbe fondamentale per non perdere contatto dal gruppo di testa che, al momento, vede un terzetto formato da Parma, Bari e Palermo al primo posto. Per quanto riguarda invece i biancorossi ospiti, il discorso può essere simile: anche se la trasferta a Empoli è insidiosa, il Carpi deve fare comunque risultato al fine di non restare eccessivamente invischiato nelle sabbie mobili del centro classifica: nonostante la nona posizione, i punti di distacco da quel terzetto sono solo cinque ma in un torneo così equilibrato ogni sconfitta può pesare il doppio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE EMPOLI CARPI

Empoli Carpi sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma satellitare Sky: appuntamento per la precisione su Sky Calcio 2 HD al numero 252. Per gli abbonati che non potessero mettersi davanti a un televisore all’ora della partita, segnaliamo anche la diretta streaming video che sarà disponibile attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go. Il programma Diretta Gol Serie B con le immagini da tutti i campi coinvolti oggi pomeriggio nel campionato cadetto sarà invece disponibile su Sky Sport 1 HD e Sky Supercalcio HD.

IL CONTESTO

Dando un’occhiata allo stato di forma a cui Empoli e Carpi arrivano alla sfida di questo sabato, si nota come il percorso dell’ultimo mese non sia stato proprio impeccabile a livello di risultati. L’Empoli di Vivarini, infatti, è reduce dal pareggio per 1-1 maturato a Novara nell’ultimo weekend e che era stato preceduto dal rocambolesco 3-3 ottenuto in casa col Frosinone e rimontando ben due gol nei minuti di recupero del match; l’ultima vittoria degli azzurri risale invece a un altro match casalingo, quello del 18 novembre scorso contro il Cesena (5-3). Insomma, tra le mura amiche i ragazzi di Vivarini sono una macchina da gol e ci sarà da vedere come risponderà il Carpi che, invece, nelle ultima quattro trasferte ha messo a segno solo un gol, quello dell’1-1 dell’ultimo turno ad Avellino: prima sono arrivati il pesantissimo 5-0 subito a Perugia e i pareggi a reti bianche nelle tane di Pro Vercelli e Ternana; l’ultimo successo è invece di prestigio e sale a due domeniche fa, quando i romagnoli hanno battuto per 2-1 al “Cabassi” il quotato Parma.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI-CARPI

Passando ad analizzare le probabili formazioni con cui Empoli e Carpi scenderanno in campo nel prossimo weekend, è facile immaginare che i due tecnici, Vivarini e Calabro, schiereranno l’artiglieria pesante vista anche l’importanza della sfida. In casa azzurra non dovrebbero esserci deroghe all’oramai collaudato 3-5-2 che vedrà schierato in porta Provede, con Simic, Romagnoli e Veseli a formare il pacchetto di difesa; davanti a loro la solita linea a cinque con Di Lorenzo e Luperto sugli esterni, Castagnetti in regia e affiancato da Bennacer e Krunic. Infine, in avanti, confermata la coppia del gol Caputo-Donnarumma.

Sul versante biancorosso, Calabro sembra intenzionato a riproporre un modulo speculare a quello dei toscani, ovvero un 3-5-2 che però sarà più guardingo in fase di non possesso. Tra i pali ecco dunque il titolare Colombi, protetto dal terzetto composto da Sabbione, Brosco e Poli, mentre a centrocampo Pachonik e Pasciuti avranno compiti anche difensivi: al centro giostreranno Verna, Giorico e Hraiech che avranno anche il compito di innescare Malcore e Mbakogu, con Nzola che è in ballottaggio per sostituire uno dei due.

LA CHIAVE TATTICA

Per quel che concerne invece la chiave tattica della sfida di questo sabato tra Empoli e Carpi, è facile immaginare che, dato anche lo speculare atteggiamento tattico delle due compagini, potrebbe venirne fuori un match molto “bloccato” e il cui equilibrio potrebbe essere spostato o dalle giocate dei singoli oppure dalla fluidità di meccanismi oramai collaudati e mandati a memoria. Nel primo caso, Vivarini può contare su una delle migliori coppie d’attacco della cadetteria, tanto che Donnarumma e Caputo hanno finora siglato la bellezza di 21 reti (7 il primo e 14 secondo), senza dimenticare il talentino Krunic che può innescarli. Il Carpi, invece, risente della mancanza delle reti di Mbakogu ma può fare affidamento su un undici che ha mandato oramai a memoria il 3-5-2 e che proverà a far male ai toscani soprattutto sulle corsie esterne, là dove potrebbero aprirsi degli spazi a gara in corso.

QUOTE E PRONOSTICO

Infine, passando all’ambito delle scommesse e dei pronostici, i bookmakers prevedono in generale che a determinare il risultato sarà il fattore-campo e puntano decisamente sull’Empoli anziché sul Carpi: infatti, Intralot paga 1.60 volte la quota giocata l’occorrenza del segno “1”, mentre la vittoria esterna dei romagnoli è ritenuta meno probabile ed è data a 6.00 da Better; invece, il risultato di pareggio è dato a un comunque interessante 3.70 da Bwin. Sul versante invece di Under e Over, ecco che la prima possibilità (ovvero che vengano segnati meno di due gol) renderebbe 1.80 volte la somma scommessa con Snai, mentre l’Over è quotato sempre da Intralot a un 2.13 che potrebbe essere preso in considerazione, visto il rendimento casalingo dell’Empoli.

