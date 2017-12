Fermana Renate/ Streaming video e diretta Sportube.tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Fermana Renate: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 18^ giornata di Serie C

09 dicembre 2017 Fabio Belli

Renate in trasferta a Fermo (foto LaPresse)

Fermana-Renate, partita diretta dal signor Nicoletti di Catanzaro e in programma sabato 9 dicembre 2017 alle ore 16.30, sarà una delle sfide del programma della diciottesima giornata d’andata nel girone B di Serie C. Una sola sconfitta ma anche una sola vittoria per la Fermana nelle ultime sette partite di campionato. Per il resto cinque pareggi, dei quali gli ultimi due consecutivi per zero a zero nelle due trasferte contro Gubbio e Padova. Per il club marchigiano, neopromosso in Serie C, quanto basta per mantenersi, a quota diciannove punti, a quattro lunghezze di distanza dalla zona play out del girone B del campionato di Serie C.

Il Renate è stato invece la rivelazione di inizio stagione, ma nelle ultime tre partite ha ottenuto solo due punti, pareggiando in casa (sempre zero a zero) contro Teramo e Santarcangelo ed uscendo sconfitto di misura dalla trasferta di Ravenna. Risultati che hanno allontanato il Renate di sei punti dal primo posto in classifica nel raggruppamento, occupato dal Padova, e fatto avvicinare ad una sola lunghezza di distanza la Feralpisalò terza.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Fermana Renate non sarà visibile in diretta tv sui canali free o pay, ma solamente in diretta streaming video via internet per tutti coloro che si collegheranno da abbonati o acquistando la singola partita sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI FERMANA RENATE

Le probabili formazioni del match: la Fermana scenderà in campo con Ginestra tra i pari, Clemente sull’out difensivo di destra e Sperotto sull’out difensivo di sinistra, mentre il senegalese Mané e Comotto saranno i due difensori centrali. A centrocampo spazio al terzetto formato da Misin, Doninelli e Grieco, mentre nel tridente offensivo dei marchigiani partiranno dal primo minuto Sansovini, Lupoli e Petrucci. Risponderà il Renate con Di Gregorio tra i pali, Anghileri esterno di fascia destra in difesa e Vannucci laterale mancino, con Di Gennaro e Teso centrali della retroguardia. Pavan, Palma e Simonetti giocheranno a centrocampo, terzetto titolare mentre come tridente offensivo saranno schierati Finocchio, Musto e Ungaro.

TATTICA E PRECEDENTI

La scelta dei moduli vedrà l’allenatore della Fermana, Flavio Destro, schierare la squadra con il 4-3-3, modulo speculare a quello del Renate di Roberto Cevoli. Non ci sono precedenti recenti fra le due squadre, visto che nei molti anni passati fra i dilettanti i club, uno marchigiano e uno lombardo, non erano mai inseriti nello stesso girone.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le agenzie di scommesse considerano favorita la formazione ospite, vittoria esterna quotata 2.38 da William Hill, mentre Bwin quota 3.10 l’eventuale vittoria interna dei marchigiani. Bet365 offre a una quota di 3.10 il pareggio, mentre Unibet quota 2.50 l’over 2.5 e 1.46 l’under 2.5.

© Riproduzione Riservata.