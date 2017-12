Frosinone Brescia/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Frosinone-Brescia streaming video e tv. Allo stadio "Benito Stirpe" andrà in scena questo sabato (ore 15) il match tra le formazioni di Longo e Marino per la 18^ giornata di Serie B

Frosinone, la curva dei tifosi di casa (LaPresse)

Frosinone Brescia sarà diretta dal signor Francesco Paolo Saia, arbitro della sezione AIA di Palermo. La gara in programma allo stadio “Benito Stirpe” (ore 15) sarà valevole per il diciottesimo turno del torneo di Serie B. La sfida tra la compagine laziale e quella lombarda è certamente uno degli incroci più interessanti tra quelli che andranno in scena il prossimo weekend, da una parte per la posizione in classifica dei gialloblu di casa e che puntano decisamente al ritorno in Serie A e, dall’altra, per via del blasone delle “Rondinelle” che attualmente non navigano in buonissime acque ma hanno comunque l’organico per disputare un campionato non solo di metà classifica.

La partita di sabato pomeriggio tra Frosinone e Brescia non sarà importante solo ovviamente per i tre punti in palio e che, in una classifica eccessivamente corta come quella della cadetteria di quest’anno, permette di fare dei balzi clamorosi con un piccolo filotto di vittorie, ma anche perché, oramai verso la fine del girone di andata, dirà di più delle rispettive ambizioni della squadra di Moreno Longo e di quella di Pasquale Marino. I gialloblu padroni di casa si trovano attualmente al quarto posto in graduatoria, dunque fuori dalla “zona A”, ma in realtà a soli due punti dal terzetto capolista (Parma, Palermo e Bari) e in coabitazione col sorprendente Cittadella. I biancoazzurri ospiti, invece, hanno finora racimolato 21 punti che, in valore assoluto, non li collocano certo a una distanza siderale dai ciociari, ma è comunque vero che si parla di un tredicesimo punto che non deve far stare troppo tranquilli gli uomini di Marino, ex di turno dato che l’anno scorso era proprio sulla panchina del Frosinone.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE FROSINONE BRESCIA

Frosinone Brescia sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma satellitare Sky: appuntamento per la precisione su Sky Calcio 1 HD al numero 251. Per gli abbonati che non potessero mettersi davanti a un televisore all’ora della partita, segnaliamo anche la diretta streaming video che sarà disponibile attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go. Il programma Diretta Gol Serie B con le immagini da tutti i campi coinvolti oggi pomeriggio nel campionato cadetto sarà invece disponibile su Sky Sport 1 HD e Sky Supercalcio HD.

IL CONTESTO

Ma come arrivano Frosinone e Brescia a questo match che si preannuncia certamente interessante ed equilibrato, al di là delle rispettive posizioni di classifica? I gialloblu vengono addirittura da quattro pareggi consecutivi che sono costati la vetta della classifica: dopo il grande successo casalingo sul Parma (2-1) del 4 novembre, sono arrivati due 1-1 (a La Spezia e in casa con l’Avellino), seguiti da un doppio, deludente 3-3, prima con l’Empoli (e fino al 90’ i ciociari conducevano per 1-3…) e poi col derelitto Cesena in casa. Dunque i ragazzi di Longo sono attesi da un pronto riscatto e potrebbe anche arrivare contro un Brescia che, di recente, ha vinto lontano dalle mura amiche solo una volta. Domenica scorsa, i lombardi hanno battuto 2-0 la Salernitana, ma la domenica prima avevano subito un brutto KO a Cesena (1-0) che aveva fatto seguito a due buoni pareggi, entrambi per 1-1, maturati sul difficile terreno del Carpi e poi al “Rigamonti” contro lo Spezia.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE-BRESCIA

In attesa della sfida del “Benito Stirpe”, è possibile delineare già, a grandi linee, quali saranno le probabili formazioni con cui Frosinone e Brescia scenderanno in campo sabato 9 dicembre. I gialloblu di Longo ricorreranno a quel 3-4-3 che sembra esaltare bene le caratteristiche dei suoi uomini più offensivi: in porta ci sarà Bardi, col trio Brighenti-Russo-Krajnc davanti a lui, mentre la linea di centrocampo, da destra a sinistra, sarà formata da Beghetto, Maiello, Gori e Matteo Ciofani; infine, il tridente d’attacco vedrà schierati Ciano e Dionisi larghi con Daniel Ciofani a fungere da centravanti.

Il Brescia di Marino risponderà con uno schema abbastanza simile, ovvero un 3-4-3 in cui però i due esterni d’attacco daranno una mano anche a centrocampo: tra i pali giocherà Minelli, mentre il pacchetto arretrato vedrà Coppolaro, Gastaldello e Lancini dietro il centrocampo con Martinelli e Dall’Oglio in posizione centrale e il duo Furlan-Cancellotti ad agire sulle corsie esterne. In avanti, l’intramontabile Caracciolo sarà assistito da Torregrossa e Bisoli.

LA CHIAVE TATTICA

Dal punto di vista tattico, sono due i motivi di interesse legati alla sfida tra Frosinone e Brescia e che potrebbe risultare decisivi nell’indirizzare la gara stessa. Per quanto concerne i laziali, Longo si gioca tutto sulla fisicità e le invenzioni di Ciano e Dionisi (due che hanno giocato anche al centro dell’attacco) per dare sostanza a un attacco che non può sempre pesare sulle spalle di Daniel Ciofani; in mezzo, invece, occhio a Gori che è una delle anime di questa squadra. Il Brescia, allo stesso modo, propone un’idea di calcio smile, dato che se Caracciolo (uno dei bomber storici del campionato di Serie B) è inamovibile davanti, a supportarlo ci sarà Torregrossa pur essendo una punta prevalentemente centrale e, sull’altro versante, il mobilissimo Bisoli che potrebbe fare la differenza.

QUOTE E PRONOSTICO

Concludendo questa presentazione con le scommesse e i pronostici della gara, si nota come l’incrocio tra Frosinone e Brescia veda i bookmakers puntare decisamente sul successo dei ciociari: infatti, Unibet paga solo 1.62 la vittoria dei gialloblu, mentre è quotato a 6.55 da Eurober il segno “2”; per quanto riguarda il pari, la Snai propone un 3.80 che potrebbe interessare gli scommettitori più smaliziati come possibile risultato a sorpresa. L’Under e l’Over, invece, sono dati rispettivamente a 1.95 e 2.10, segno dunque che i “bookies” si attendono una partita ricca di gol ma nemmeno una goleada clamorosa.

© Riproduzione Riservata.