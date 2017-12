Juventus Verona Primavera/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Alle ore 13:00 di questo pomeriggio, in diretta dal Campo Ale & Ricky di Vinovo, la squadra di casa della Juventus Primavera ospiterà l’Hellas Verona, dodicesima giornata del campionato di categoria, stagione 2017-2018. Si tratta del primo anticipo di oggi di questo turno, susseguente alla sfida di ieri fra Milan e Torino. Andiamo quindi a scoprire le informazioni per la diretta tv e streaming, nonché le probabili formazioni del match in questione.

STREAMING E DIRETTA TV, COME VEDERE LA PARTITA

La partita fra la Juventus Primavera e i pari età dell’Hellas Verona, sarà visibile in diretta tv, e in forma totalmente gratuita. I diritti per il match sono stati infatti acquistati in esclusiva dal canale Sportitalia, che trasmetterà appunto in chiaro, per tutti, l’evento. Vi ricordiamo anche la possibilità di seguire la gara in diretta streaming, attraverso il personal computer, lo smartphone o il tablet: per farlo non dovrete fare altro che collegarvi all’indirizzo www.sportitalia.com, e cercare la sezione dedicata allo streaming.

JUVENTUS-VERONA PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo quindi a scoprire le probabili formazioni della sfida di oggi, partendo dai padroni di casa della Juventus allenata da Dal Canto. Due assenze per la gara di oggi, a cominciare dal portiere Del Favero, che dovrebbe rivedersi in campo solo l’anno prossimo, arrivando fino al centrocampista centrale Thiam, che soffre di un problema alla caviglia, e che ne avrà ancora per diverse settimane. In campo dovrebbe quindi vedersi l’undici reduce dal buon pareggio in trasferta contro l’Inter. Spazio ad un 3-4-2-1 con il numero uno Loria a curare la porta, a ridosso di una linea difensiva a tre formata da Delli Carri in mezzo, con capitan Vogliacco schierato come interno di sinistra, e Zanandrea a destra. A centrocampo, linea mediana formata da Di Pardo e Caligara, con compiti di interdizione, mentre largo a destra avremo Meneghini, con Tripaldelli sulla fascia mancina. Infine l’attacco, dove gli ottimi Nicolussi e Pjaca agiranno sulla linea della trequarti, a ridosso della punta centrale, che sarà il bomber Olivieri, in gol proprio contro l’Inter.

Vediamo anche la formazione del Verona di Porta, che registra l’assenza del centrale di difesa Baniya, out per squalifica. Veneti in campo con un 4-3-1-2, dove in attacco troveremo la coppia formata dal numero 9 Tupta e dall’11 Amayah. Stefanec, il numero dieci della formazione scaligera, agirà invece nella classica posizione di trequartista, spaziando fra le due linee. A centrocampo avremo quindi Danzi in cabina di regia, con Saveljevs interno di destra, e Cherubin a sinistra. infine la difesa, schierata a quattro, con Kumbulla che sostituisce lo squalificato di cui sopra, in coppia al centro con Righetti. Galazzini e Corradini saranno invece i due terzini, rispettivamente di destra e di sinistra. In porta stazionerà il numero uno Borghetto.

