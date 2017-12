Lazio Inter Primavera/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Lazio Inter Primavera, streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live. Alle ore 15:00 di questo pomeriggio, di scena la sfida del campionato Primavera 1

Odgaard, attaccante Inter Primavera - LaPresse

Si chiuderà alle ore 15:00 la dodicesima giornata del campionato di calcio Primavera 1, stagione 2017-2018. in quel del campo Mirko Fersini, di scena la sfida fra i padroni di casa della Lazio e gli ospiti dell’Inter. Una gara molto interessante a chiusura di questo turno: andiamo a scoprire insieme le info per la diretta tv e streaming, nonché le probabili formazioni del match.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La sfida fra Lazio e Inter Primavera sarà visibile in diretta tv e in forma totalmente gratuita. L’evento sarà infatti fruibile sulla Rai e precisamente sul canale Rai Sport, numero 57 del vostro digitale terrestre. Vi ricordiamo inoltre la possibilità di seguire la gara del campionato giovanile anche in diretta streaming attraverso il tablet, il personal computer o lo smartphone: per farlo vi basterà collegarvi al sito della Rai, www.rai.tv, e seguire appunto la gara.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-INTER

Andiamo quindi a vedere le probabili formazioni della partita, iniziando con quelle della Lazio allenata dal tecnico 34enne Bonatti. Non ci dovrebbero essere assenze importanti in casa biancoceleste, al di fuori del difensore centrale Boateng, out per un infortunio al menisco, e che dovrebbe rivedersi in campo la prossima settimana. Lazio che dovrebbe disporsi in campo con il 4-4-2 vittorioso lo scorso turno a Sassuolo. Spazio quindi al numero uno Rus, a curare la porta, schierato dietro ad una linea difensiva a quattro formata da Zitelli nel ruolo di terzino di destra, con Petro sull’out di sinistra; in mezzo, spazio alla coppia di centrali composta da Jorge Silva e Kalaj. A centrocampo, la linea mediana sarà occupata da Miceli e Bari, quest’ultimo, autore della rete vittoria nell’incontro di Modena. Largo a destra agirà invece Javorcic, con Rezzi schierato sulla corsia opposta. Infine i due attaccanti, Sarac e Al Hassan.

Scopriamo quindi anche la probabile formazioni dell’Inter di Vecchi, che come il collega laziale, non dovrebbe stravolgere l’undici iniziale. Spazio quindi ad un 4-3-3 con il numero 9 Odgaard punta centrale, affiancato a destra dall’esterno Rover, e a sinistra dall’ottimo Colidio. A centrocampo, cabina di regia affidata ai piedi di Schirò, con il numero 10 Danso intermedio di destra, e Gavioli invece a sinistra. Infine la difesa, che verrà schierata a quattro, con capitan Lombardoni in mezzo, in coppia con Bettella, mentre sull’out di destra ci sarà il terzino Valletti, con Sala a sinistra. In porta andrà il solito Pissardo. Nessun assenza importante in casa Inter per squalifica o infortunio.

© Riproduzione Riservata.