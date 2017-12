Lite Spalletti Chiellini/ Video Juventus Inter, l'allenatore rincorre il difensore: ecco cosa si sono detti

09 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Lite Spalletti Chiellini (Foto: LaPresse)

Juventus-Inter è una partita che fa discutere, anche a bordo campo. Lo dimostra il curioso siparietto di cui si è reso protagonista Luciano Spalletti al termine del primo tempo. Prima di entrare negli spogliatoi per dare nuove direttive ai nerazzurri, il tecnico toscano ha deciso di bacchettare anche un avversario, nello specifico Giorgio Chiellini. L'allenatore dell'Inter non avrebbe gradito l'atteggiamento del difensore della Juventus, che durante la prima frazione di gioco avrebbe parlato troppo con l'arbitro per chiedergli di ammonire gli avversari ogni volta che veniva fischiato un fallo. “Ma basta con l'arbitro, hai chiesto due ammonizioni, lascialo arbitrare!”, gli ha urlato Luciano Spalletti dopo averlo rincorso. Chiellini, capitano della Juventus nel match di stasera a causa dell'assenza di Gianluigi Buffon, ha risposto seccato al tecnico. “Non mi rompere, mister!”. Breve ma conciso il messaggio riportato da Sky Sport.

LITE TRA SPALLETTI E CHIELLINI DURANTE JUVENTUS-INTER

Nelle ultime settimane Luciano Spalletti sta facendo parlare molto di sé, ma non solo per il grande lavoro finora svolto alla guida dell'Inter. Forse proprio la serenità che gli dona questo momento positivo che sta attraversando la sua squadra gli permette di affrontare diversamente la quotidianità, con il sorriso sulle labbra. Ci riferiamo, ad esempio, al siparietto con il giornalista di Sky Sport, Massimiliano Nebuloni. Entrando ad Appiano Gentile, centro sportivo dell'Inter, l'allenatore nerazzurro ha finto di investire il giornalista, che ha poi salutato sorridendo. Negli ultimi tempi ha poi indossato anche i panni di direttore d'orchestra per registrare il video natalizio dell'Inter. Insomma, il feeling dell'ex tecnico della Roma con l'ambiente nerazzurro sta crescendo. Oggi però ha mostrato un altro lato di sé, quello un po' polemico e di chi non si fa problemi a dire sempre quello che pensa. Questa volta è toccato a Giorgio Chiellini recepire lo sfogo dell'allenatore.

