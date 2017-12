Novara Conegliano/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Serie A1)

Diretta Novara Conegliano: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita valida nella 10^ giornata della Serie A1 di volley femminile.

09 dicembre 2017 Michela Colombo

Diretta Novara Conegliano (LaPresse)

Novara Conegliano, diretta dagli arbitri Marco Turtù e Ubaldo Luciani e la partita di volley femminile in programma oggi sabato 9 dicembre 2017 alle ore 20.30 presso il Pala Igor per la 10^ giornata della Serie A1. Le due grandi forze dia gusta prima parte della stagione della grande pallavolo in rosa tornano in campo per ripetere pure l’ultima finale della Supercoppa. In campo ecco da una parte le campionesse d’Italia in carica e dall’altra le pantere, capoliste nella classifica aggiornata della Serie A1 e vincitrici della Coppa Italia. Uno scontro al vertice quindi e non solo per i numeri ma pure per il blasone, il palmares e le protagoniste in campo.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME VEDERE IL MATCH

Ricordiamo che la partita tra Novara e Conegliano sarà visibile in diretta tv sulla tv di stato: appuntamento quindi alle ore 20.30 su Raisport al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Diretta streaming video della partita disponibile tramite il servizio raiplay.it.

QUI CONEGLIANO

Partendo dalle ospiti va detto che è stato praticamente perfetto il cammino fin qui di Conegliano: passate alla fase a giorni della Champion League senza patemi, sono innumerevoli poi le soddisfazioni che le pantere si sono tolte nel Campionato della Serie A1. Qui la compagine veneta è prima in classifica con 24 punti e 8 vittorie conquiste finora: l’unica in grado di far cadere Conegliano è stata Modena a vincere ma solo al tie break nella sesta giornata. Portante poi pure il tabellino della differenza set: 26:8 per le pantere, candidate ad un nuovo scudetto dopo le belle cose fatte vedere nella stagione 2015-2016, oltre che in quella precedente.

QUI NOVARA

Se così descritto il percorso fin qui osservato da Conegliano è stato impeccabile, altrettanto lo si deve dire di Novara, seconda in classifica con appena 23 punti. Medesimo infatti il ruolino di marcia con otto successi e una sola sconfitta, questa maturata però nel turno precedente del campionato di Serie A1 contro Monza (alla vittoria casalinga al tie break). Ciò che per il momento sta distinguendo i destini delle due formazioni oggi in campo al Pala Igor è l’impegno nelle coppe: in virtù del suo titolo di campionessa d’Italia la squadra piemontese ha avuto accesso diretto alla fase a gironi e quindi non ha dovuto affrontare i turni preliminari come invece hanno fatto le pantere. Alle azzurre quindi manca ancora il banco di prova europeo, ma prima di pensare alla Champions League è meglio che l’Igor si concentri in vista di questo big match!.

