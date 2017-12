PROBABILI FORMAZIONI / Juventus Inter: le quote e le ultime novità live (16^ giornata Serie A)

Probabili formazioni Juventus Inter: le quote e le ultime novità live della partita di Serie A, 16^ giornata. Dubbio Buffon per Allegri, gruppo al completo per Spalletti

Probabili formazioni Juventus Inter, Serie A (Foto LaPresse)

Juventus Inter in programma oggi 9 dicembre 2017, fischio di inizio alle ore 20,45 all’Allianz Stadium di Torino: derby d’Italia in programma per la sedicesima giornata di Serie A 2017/2018. Scontro al vertice tra le due rivali storiche, con i bianconeri situati al terzo posto con 37 punti e i nerazzurri in vetta con 39 punti. Dopo l’amara sconfitta contro la Sampdoria per 3-2 datata 19 novembre 2017, la Juventus ha raccolto due importantissime vittorie: 3-0 contro il Crotone e, soprattutto, quella del San Paolo contro il Napoli per 0-1, rete decisiva del grande ex Gonzalo Higuain. I nerazzurri invece, fin qui imbattutti con dodici vittorie e tre pareggi, hanno raccolto 10 punti nelle ultime quattro giornate: dopo il pareggio casalingo per 1-1 contro il Torino, Mauro Icardi e compagni hanno avuto la meglio sull’Atalanta (2-0), sul Cagliari (1-3) e, nell’ultima giornata, sul Chievo Verona (5-0, show di Ivan Perisic con una tripletta). Una gara da non fallire, dunque, con Allegri e Spalletti che sono alle prese con gli ultimissimi dubbi sull’undici titolare da schierare in campo: andiamo a leggere in modo più dettagliato quelle che sono le probabili formazioni di Juventus Inter.

QUOTE E PRONOSTICO

Juventus Inter, quote e pronostico. Le principali agenzie di scommesse vedono la formazione di Massimiliano Allegri nettamente favorita: Better quota l’1-X-2 1,73-3,75-4,85; prevista una vittoria per i bianconeri, con l’exploit della compagine meneghina che paga quasi cinque volte la posta. Non c’è un indirizzo preciso invece, seguendo le quote dei bookmakers, sul possibile numero di gol del confronto di Torino: Under 2,5 (meno di tre reti in totale) e Over 2,5 (tre o più reti in totale) quotati entrambi a 1,85. Discorso simile per Gol (entrambe le squadre a segno) e No Gol (nessuna o solo una delle due squadre a segno): 1,83 contro 1,88. Gara di altissima classifica, molto sentita e spesso che ha riservato delle sorprese: interessante l’opzione Gol, con i due reparti avanzati che promettono spettacolo.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS INTER

I DUBBI DI ALLEGRI

Qualche problema per Massimiliano Allegri, che potrebbe essere costretto a fare a meno di Gianluigi Buffon. L’estremo difensore, assente nella sfida di Champions League contro l’Olympiacos, non ha ancora smaltito l’infortunio e difficilmente potrà partire dal 1’ contro l’Inter. Pronto Wojciech Szczesny, che ha mantenuto la porta inviolata conto la compagine greca. In difesa torna Giorgio Chiellini, titolare al fianco di Medhi Benatia; sulle fasce spazio a Mattia De Sciglio, con Stephan Lichtsteiner out, e Kwadwo Asamoah, preferito ad Alex Sandro. Fermo ai box anche Benedikt Howedes, che ha accusato nuovi problemi muscolari dopo la sfida contro il Crotone che aveva segnato il suo esordio con la compagine piemontese. A centrocampo confermato il due composto da Sami Khedira e Miralem Pjanic, mentre importanti novità sulla trequarti: Juan Cuadrado e Mario Mandzukic sulle corsi esterne, con Paulo Dybala in sostegno al Pipita Higuain. Parte inizialmente dalla panchina Douglas Costa. Possibili sorprese dell'ultimo minuto per quanto riguarda il pacchetto arretrato, con Benatia insidiato sia da Barzagli, partito titolare in Champions contro l'Olympiacos, e da Rugani.

SPALLETTI E I TITOLARISSIMI

Reduce dalla manita inflitta al Chievo Verona, l’Inter ritrova tre importanti pedine dell’undici tipo di Luciano Spalletti: parliamo di Joao Miranda e Roberto Gagliardini, out con i gialloblu per squalifica, e Matias Vecino, che ha smaltito i problemi muscolari. Tre cardini della formazione nerazzurra che torneranno dal 1’, nonostante le buone prestazioni dei loro sostituti: Andrea Ranocchia, Marcelo Brozovic e Joao Mario. Luciano Spalletti continua con il suo 4-2-3-1: tra i pali confermato Samir Handanovic, fresco di rinnovo fino al 30 giugno 2021. Danilo D’Ambrosio terzino destro, tandem centrale composto da Miranda e Milan Skriniar, mentre a sinistra c’è un ballottaggio: Davide Santon e Yuto Nagatomo si giocano il posto, l’italiano è in leggero vantaggio. A centrocampo i rientranti Gagliardini e Vecino, con Borja Valero che ritorna nel ruolo di trequartista. Le ali saranno gli inamovibili Antonio Candreva e Ivan Perisic, con Mauro Icardi terminale avanzato. Oltre a quello difensivo, un ultimo dubbio da valutare riguarda Brozovic, tra i più positivi contro il Chievo: il croato potrebbe prendere il posto di Gagliardini, con Borja Valero che scala in mediana davanti alla difesa.

IL TABELLINO JUVENTUS INTER

JUVENTUS (4-2-3-1): 23 Szczesny; 2 De Sciglio, 4 Benatia, 3 Chiellini, 22 Asamoah; 5 Pjanic, 6 Khedira; 7 Cuadrado, 10 Dybala, 17 Mandzukic, 9 Higuain

A disposizione: 16 Pinsoglio, 15 Barzagli, 24 Rugani, 12 Alex Sandro, 8 Marchisio, 14 Matuidi, 30 Bentancur, 27 Sturaro, 11 Douglas Costa, 33 Bernardeschi

Allenatore: Massimiliano Allegri

Squalificati: -

Indisponibili: Buffon, Howedes, Lichtsteiner

INTER (4-2-3-1): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 37 Skriniar, 25 Miranda, 21 Santon; 5 Gagliardini, 11 Vecino; 87 Candreva, 20 Borja Valero, 44 Perisic, 9 Icardi

A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni,13 Ranocchia,7 Cancelo, 55 Nagatomo, 29 Dalbert,10 Joao Mario,77 Brozovic,17 Karamoh, 23 Eder, 99 Pinamonti

Allenatore: Luciano Spalletti

Squalificati: -

Indisponibili: Vanheusden

