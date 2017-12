Pachuca Wydad Casablanca/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote e risultato live

Pachuca Wydad Casablanca, info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote e risultato live per il Mondiale per Club. Sfida tra la squadra messicana e quella marocchina

09 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Pachuca Wydad Casablanca

La sfida tra Pachuca e Wydad Casablanca decreterà quale squadra dovrà affrontare il Gremio nella semifinale del Mondiale per Club. La squadra messicana affronterà, dunque, quella marocchina alle 14:00, in diretta dallo stadio Sheikh Zayed di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. Il Pachuca è la squadra del momento in Messico, perché sta facendo incetta di trofei. Ma è anche una club con una storia importanti, infatti è la società di calcio più antica del paese centroamericano. Dal canto suo, il Wydad Casablanca è la società che ha conquistato più titoli in Marocco. Espressione di un calcio in costanze crescita, a livello di club, il Wydad ha regalato al Marocco la Champions League africana dopo ben diciotto anni di attesa. Ora, dunque, l'avventura al Mondiale per Club, nel quale debutterà ai quarti di finale con i messicani del Pachuca, che arrivano all'edizione 2017 con la vittoria dell'ultima Concacafu Cup, la Champions del continente nordamericano.

PROBABILI FORMAZIONI PACHUCA WYDAD CASABLANCA

Ecco le probabili formazioni della partita, partendo dai padroni di casa. Il Pachuca potrebbe scendere in campo con il 4-3-3. A difendere la porta Blanco Antunez, davanti a cui dovrebbero sistemarsi Murillo e Gonzalez, mentre Garcia e Lopez potrebbero essere i terzini del match. A centrocampo potrebbero trovare spazio Sanchez, Hernandez e Guzman, mentre nel tridente d'attacco ci sarà l'ex Milan Honda con Sagal e Urrete. Il 4-3-3 è anche il modulo di base del Wydad Casablanca. Ounajem e El Haddad gli attaccanti esterni con Bencharki centravanti. I due mediani sono Nakach e Saidi, mentre El Karti è la mezzala che ha il compito di gestire la manovra. La difesa solida e organizzata propone davanti al portiere Laaroubi due centrali: Rabeh e Attouchi. Sulle fasce invece agiscono Noussir e Gaddarine.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME VEDERE LA PARTITA

Il Pachuca si affida all'esperienza di Keisuke Honda per far bene al Mondiale per Club, mentre il Wydad Casablanca ripone nel speranze nell'estro di El Karti. Potrete vederli all'opera insieme ai compagni su Fox Sports, che trasmette in diretta esclusiva la partita in programma alle 15. Solo gli abbonati a Sky Sport dunque potranno seguirla in diretta tv. La piattaforma satellitare ha acquistato i diritti in esclusiva per il Mondiale per Club, quindi per vedere il match dovrete sintonizzarvi sul canale Fox Sports all'orario indicato. C'è però anche la possibilità di seguire la partita in diretta streaming video con l'applicazione Sky Go, che permette di visionare la sfida dal pc, smartphone o tablet.

QUOTE E PRONOSTICO

Stando alle quote fornite dall'agenzia di scommesse Snai, la squadra marocchina ha più possibilità di vincere. Il segno 1 infatti paga 1,73, mentre la vittoria del Wydad Casablanca paga 5,00 volte la puntata. Più probabile allora il pareggio, visto che il segno X è offerto a 3,65. Per quanto riguarda invece l'under e l'over 2.5, le quote sono rispettivamente di 1,63 e 2,5, mentre il gol e il nogol sono dati dalla Snai a 2,00 e 1,70.

