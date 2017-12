Padova Reggiana/ Streaming video e diretta Sportube.tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Padova Reggiana: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 18^ giornata di Serie C

09 dicembre 2017 Fabio Belli

La capolista Padova sfida la Reggiana (foto LaPresse)

Padova-Reggiana, diretta dal signor Robilotta di Sala Consilina e in programma sabato 9 dicembre 2017 alle ore 20.30, sarà il posticipo serale nonché il big match della diciottesima giornata d’andata nel girone B di Serie C. Il Padova si presenta all’appuntamento da capolista, forte di sei punti di vantaggio sul Renate secondo in classifica nel girone B di Serie C. I biancoscudati hanno però frenato nell’ultimo impegno di campionato, uno zero a zero casalingo contro la Fermana che ha interrotto una serie di cinque vittorie consecutive tra Serie C e Coppa Italia, ottenute contro Mestre, Pordenone, Triestina (due volte) ed Albinoleffe.

I veneti sembrano comunque sempre più la favorita numero uno per il salto diretto in Serie B, in un campionato senza molti altri padroni. Anche la Reggiana arriva però in salute all’appuntamento, reduce da ben tre vittorie consecutive in campionato, ottenute contro il Ravenna in casa, il Bassano in trasferta e contro l’Albinoleffe di nuovo tra le mura amiche del Mapei Stadium. In classifica i granata sono in piena risalita, settimi da soli a quota ventidue punti e a sole cinque lunghezze dal Renate secondo e a quattro dalla Feralpisalò terza.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Match che non sarà trasmesso in diretta sui canali free o pay, ma solamente in diretta streaming video via internet per tutti coloro che si collegheranno con un abbonamento, o acquistando la partita come evento singolo, sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA REGGIANA

Allo stadio Euganeo si fronteggeranno queste probabili formazioni. Padova padrone di casa schierato con Merelli tra i pali alle spalle di una difesa a quattro schierata dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra con Cappelletti, Ravanelli, Trevisan e l’austriaco Zivkov. A centrocampo terzetto titolare formato da Pulzetti, Pinzi e Belinghieri, mentre nel tridente offensivo saranno titolari Guidone, Capello e Marcandella. La risposta della Reggiana sarà affidata a Narduzzo tra i pali, Ghiringhelli impiegato in posizione di terzino destro e Panizzi in posizione di terzino sinistro, mentre Spanò e Crocchianti giocheranno come difensori centrali. Lo spagnolo Riverola e il francese Genevier saranno affiancati a centrocampo da Bovo, mentre nel tridente offensivo saranno schierati Altinier (scatenato e autore di una tripletta contro l’Albinoleffe), Cianci e Cesarini.

TATTICA E PRECEDENTI

4-3-3 da una parte e dall’altra, scelta tattica sia per l’allenatore del Padova, Pierpaolo Bisoli, sia per il tecnico della Reggiana, Sergio Eberini. Il 17 ottobre 2016 l’ultimo precedente di campionato disputato a Padova è terminato due a zero per i biancoscudati, con reti di Russo ed Altinier. La Reggina non vince a Padova dal due a uno del 9 settembre 2001, sempre in Serie C, l’ultimo risultato utile per i granata all’Euganeo è invece lo zero a zero del 17 gennaio 2016.

QUOTE E PRONOSTICO

La capolista Padova risulta nettamente favorita dai bookmaker per questo scontro, vittoria veneta quotata 1.83 da William Hill, mentre Bwin offre a 3.30 la quota per il pareggio e Betclic propone a 4.50 la quota per il successo esterno. Per Bet365 la quota dell’over 2.5 è fissata a 2.35, Unibet propone a 1.54 la quota dell’over 2.5.

© Riproduzione Riservata.