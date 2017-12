Pagelle/ Juventus-Inter, i voti della partita (Serie A 2017 16ma giornata, primo tempo)

Le pagelle di Juventus Inter, i voti della partita di Serie A. La 16ma giornata vede il big match allo Juventus Stadium. La prima frazione di gioco si è conclusa in pareggio, come finirà?

09 dicembre 2017 Fabio Belli

Luciano Spalletti (Lapresse)

Le pagelle della prima frazione di gioco di Juventus-Inter: pochi problemi per Szczesny (voto 6), impensierito solo da un insidioso tiro-cross di Icardi. Attento De Sciglio (voto 6) più preoccupato a contenere Perisic che ad affondare. Maggiori problemi ne ricava Asamoah (voto 5.5) che fatica sia a trovare la posizione, sia a metter freno a Candreva. Al centro della difesa fatica un po' Benatia (voto 5.5) troppo nervoso e falloso e già ammonito, decisamente meglio Chiellini (voto 7), eccellente in un paio di chiusure a centro area. Khedira (voto 6.5) è molto attivo e nel vivo dell'azione, ma non riesce a trovare il guizzo vincente. Pjanic (voto 5.5) c'è ma non si vede, Matuidi (voto 6) gioca una partita d'ordine facendo soprattutto leva sulla sua grande esperienza. In avanti molto incisivo Cuadrado (voto 7) con i suoi cross, costantemente tartassato dagli interisti. Sfortunato Mandzukic (voto 6.5) che spreca in avvio una grande occasione, ma è sfortunato nel finale colpendo la traversa con un grande stacco aereo. Male Higuain (voto 5.5), anonimo senza ricevere i giusti rifornimenti. Nell'Inter Handanovic (voto 6.5) si fa trovare sempre pronto all'occorrenza. D'Ambrosio (voto 5.5) soffre l'irruenza di Mandzukic, mentre sulla corsia opposta Santon (voto 6) non gioca un primo tempo memorabile, ma si conferma ordinato e disciplinato. Al centro della difesa tengono botta Skriniar (voto 6) e Miranda (voto 6), considerando anche i clienti difficili che hanno davanti. Ottima prova dei palleggiatori Borja Valero (voto 6.5) e Vecino (voto 6.5) a centrocampo, l'Inter tiene palla con disinvoltura per vie centrali grazie a loro. Brozovic (voto 7) con le sue incursioni è una spina nel fianco per la retroguardia juventina, sugli esterni meglio Candreva (voto 6) si un Perisic (voto 5.5) un po' svagato, troppo alla ricerca della soluzione difficile. In avanti Icardi (voto 6) non punge ma ha il merito di lottare molto per la squadra, guadagnando anche un paio di falli importanti per spezzare il ritmo juventino.

PAGELLE JUVENTUS-INTER: TOP E FLOP DEL PRIMO TEMPO

VOTO JUVENTUS 6.5 Allegri opta per la difesa a quattro, i bianconeri soffrono un po' il pressing alto degli avversari ma trovano le uniche due grandi occasioni della partita con Mandzukic: non poco in un match così bloccato.

MIGLIORE JUVENTUS CUADRADO VOTO 7 Gli interisti devono ricorrere al fallo sistematico per bloccarlo, il suo cross per la traversa nel finale di Mandzukic è da antologia. Sicuramente il più incisivo tra gli uomini di Allegri.

PEGGIORE JUVENTUS ASAMOAH VOTO 5.5 Fatica a trovare la posizione, di fatto permette all'Inter di trovare l'unico varco ai sedici metri del primo tempo. Come esterno difensivo di sinistra lotta per adattarsi, ma non sempre ci riesce.

VOTO INTER 6 Spalletti disegna una partita blindata come quella di Napoli, riesce a far soffrire la Juventus con il suo pressing a tutto campo, ma davanti la squadra nerazzurra crea davvero poco al cospetto di una difesa bianconera attenta.

MIGLIORE INTER BROZOVIC VOTO 7 Non regala punti di riferimento agli avversari, riesce a disorientare persino gli attentissimi centrali della Juve di stasera. Prezioso in un match estremamente bloccato.

PEGGIORE INTER D'AMBROSIO VOTO 5.5 Sul colpo di testa finale si fa sovrastare da Mandzukic, sembra sicuramente il più in affanno nel pacchetto difensivo nerazzurro. Forse deve mantenere più la posizione senza tentare la discesa e lasciare sguarnita la fascia.

