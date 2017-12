Probabili Formazioni/ Napoli Fiorentina: Diretta tv, orario, ultime notizie live (Serie A)

Probabili formazioni Napoli Fiorentina: orario, diretta tv, le ultime notizie live sulle squadre. Maurizio Sarri torna a schierare i titolarissimi, Stefano Pioli ha l'imbarazzo della scelta.

09 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Napoli-Fiorentina sarà il secondo big match di questa giornata di campionato e si disputerà domani alle ore 15.00 allo Stadio San Paolo. Gli azzurri avranno la possibilità di scendere in campo sapendo già il risultato della gara Juventus-Inter che si disputa invece stasera all'Allianz Stadium e che potrebbe permettere a Maurizio Sarri e soci di compiere un salto in avanti rispetto alle altre due avversarie. Gli azzurri si trovano però di fronte una delle squadre più in forma del campionato, la Fiorentina di Stefano Pioli. I viola in estate hanno rivoluzionato la squadra, cedendo Matias Vecino, Borja Valero, Nikola Kalinic e Federico Bernardeschi tra gli altri. Dopo un po' di fatiche iniziail il nuovo allenatore Stefano Pioli però ha trovato la giusta quadra e ora potrà dare spazio a una formazione giovane e in grado di fare male a chiunque. Staremo a vedere come andrà la gara che si prospetta quindi molto interessante.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La gara Napoli Fiorentina parte alle ore 15.00 di domani quando potremo seguirla anche in diretta tv. Ovviamente, come ogni gara di Serie A, la possibilità sarà solo concessa agli abbonati di Sky e Mediaset Premium. Il primo servizio a pagamento offrirà la possibilità di seguire il match sul satellite, mentre il secondo si muove come sappiamo su digitale terrestre. Inoltre sono possibili anche le alternative in diretta streaming grazie agli strumenti messi a disposizione degli abbonati come Premium Play e Sky Go, ovviamente anche in questo caso servirà oltre a un pc o un tablet anche l'abbonamento.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI FIORENTINA

MAURIZIO SARRI TORNA AI TITOLARISSIMI

Maurizio Sarri torna ad utilizzare i titolarissimi per una sfida che il Napoli non si può permettere di non vincere. Dopo il ko contro la Juventus e la sconfitta in Champions League, con conseguente eliminazione, con il Feyenoord serve una risposta dal punto di vista psicologico. Davanti si dovrebbe rivedere Lorenzo Insigne che non pare accusare più i problemi muscolari che gli hanno fatto saltare la partita in Olanda giocata in settimana. In mezzo al campo si riprende il suo posto da titolare Jorginho che contro la squadra di Van Bronckhorst aveva ceduto ad Amadou Diawara. In difesa invece Hysaj si risistema a destra con Mario Rui in campo al posto di Cristian Maggio sulla corsia mancina. In porta ovviamente ci sarà Pepe Reina.

STEFANO PIOLI HA L'IMBARAZZO DELLA SCELTA

Stefano Pioli si presenta allo Stadio San Paolo di Napoli con tutta la formazione a disposizione e nel momento migliore possibile. Questo perché i viola sono in grande crescita, mentre gli azzurri stanno attraversando il peggior momento della loro stagione reduci da due sconfitte di fila. La squadra sarà schierata con il solito 4-3-3 che darà al centrocampo fisicità e tecnica. In difesa torna Pezzella, una delle sorprese di questa stagione. In mezzo Benassi e Veretout giocheranno invece ai lati di Badelj. Davanti è confermato il tridente formato da Simeone, Chiesa e Thereau con la possibilità di vedere anche dei cambiamenti di modulo in corsa grazie a uomini molto duttili schierati fin dall'inizio.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, R.Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Ounas.

A disposizione: Sepe, Rafael, Maksimovic, Maggio, Chiriches, Zielinski, Giaccherini, Rog, Diawara.

Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: -

Indisponibili: Ghoulam, Milik

FIORENTINA (4-3-3): Sportiello; Laurini, Pezzella, Astori, Biraghi; Veretout, Badelj, Benassi; Chiesa, Simeone, Thereau.

A disposizione: Dragowski, Gaspar, Milenkovic, Olivera, Vitor Hugo, Sanchez, Cristoforo, Eysseric, Saponara, Gil Dias, Zekhnini, Babacar.

Allenatore: Stefano Pioli

Squalificati: -

Indisponibili: -

