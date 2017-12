Probabili formazioni/ Chievo Roma: diretta tv, orario e le ultime notizie live (Serie 16^ giornata)

09 dicembre 2017 Michela Colombo

Probabili formazioni Chievo Roma (LaPresse)

Dopo le soddisfazioni della Champions League ecco che i giallorossi torneranno domani protagonisti nella 16^ giornata del Campionato di serie A: la sfida tra Chievo e Roma si accenderà quindi alle ore 12.30 presso lo stadio Bentegodi. La compagine di Di Francesco è quindi impaziente di mettersi di nuovo alla prova per andare all’inseguimento delle gradini più alti della classifica della Serie A: per farlo però il tecnico della Roma dovrà fare il punto con lo stato di forma dei suoi, acciaccati dopo le imprese in coppa. Facile quindi immaginare che in terra veneta il tecnico giallorossi opti per qualche turnover interessante, facendo anche conto che dalla panchina scalpitano sia Schick che Emerson Palmieri. alla disperata ricerca della vittoria invece il Chievo di Maran: il KO rimediato contro l’inter per 5-‘ ha fatto avvero male all’umore dello spogliatoio come quello dei tifosi. Andiamo quindi a vedere come i due tecnici si sono preparati alla sfida analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Chievo-Roma.

DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH AL BENTEGODI

La sfida tra Chievo e Roma, attesa alle ore 12.30 sarà usufruibile secondo diverse modalità, non ultima la possibilità di assistere al match in diretta streaming video tramite il portale Sportube.tv (sarà però necessario acquistare l singolo evento). Sul digitale terrestre dei Mediaste Premium la sfida sarà visibile allora in diretta tv sui canali Premium sport e Premium sport HD; per la tv satellitare di Sky l’appuntamento sarà su Sky Supercalcio HD e Sky Calcio 1 HD.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI CHIEVO ROMA

LE SCELTE DI MARAN

Di fronte alla partita tra Chievo e Roma il tecnico gialloblù Rolando Maran dovrà fare qualche conto in infermeria per disegnare la probabile formazione ideale. Difficilmente infatti verranno arrischiati Rigoni e Hetemaj: ecco quindi che nel modulo a 3 al centro ci saranno Bastien e Depaoli a fare compagnia Radovanovic in cabina di regia. Per la difesa ecco invece che nel modulo a 4 di fronte a Sorrentino non mancheranno Dainelli e il rientrante Tomovic al centro, con Cacciatore e Gobbi ai lati. non ci sono dubbi però per quanto riguarda l’attacco: Birsa come al solito sarà sulla trequarti mentre in attacco le maglie da titolari verranno consegnate a Meggiorini e Inglese.

GLI 11 DI DI FRANCESCO

Per la sfida attesa al Bentegodi è probabile che il tecnico della Roma opti per un ampio turnover, pur non rinunciando ovviamente al solito 4-3-3. Partendo dalla difesa ricordiamo che di fronte al solito Alisson, dovrebbero trovare Manolas in coppia con Juan Jesus mentre sulle fasce è probabile l’esordio dal primo minuto di Emerson Palmieri (Bruno Peres coprirà l’altra corsia). Qualche novità pur non sorprendete in mediana: con de Rossi ancora out per squalifica ecco che in cabina di regia vedremo Gonalons, con Nainggolan e Pellegrini come mezz’ali. Non ci saranno invece sorprese per l’attacco: Dzeko confermato prima punta con El Shaarawy e Perotti sulle fasce: occhio però perché sia Schick che Gerson scalpitano dalla panchina.

IL TABELLINO

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino, Cacciatore, Dainelli, Tomovic, Gobbi, Bastien, Radovanovic, Depaoli, Birsa, Meggorini, Inglese. All. Maran

ROMA (4-3-3): Alisson, Emerson, Juan Jsus, Mnoals, Bruno Peres, Nainggolan, Gonalons, Pellegrini, El Shaarawy, Dzeko, Perotti. All Di Francesco

