Probabili formazioni/ Milan Bologna: diretta tv, orario e le ultime notizie live (Serie A 16^ giornata)

Probabili formazioni Milan Bologna: diretta tv, orario e le ultime notizie live sul match di domani a San Siro nella 16^ giornata di Serie A. Test match per Gattuso.

09 dicembre 2017 Michela Colombo

Probabili formazioni Milan Bologna (LaPresse)

Si accenderà solo domani alle ore 20.45 presso lo stadio San Siro il match tra Milan e Bologna, valido nella 16^ giornata del Campionato della Serie A. La partita di domenica sera si annuncia ovviamente un banco di prova fondamentale per Gattuso e i suoi rossoneri: dopo il pari con il Benevento e il KO rimediato contro il Rijeka in Europa League è ora che il club del Diavolo scenda in campo con maggior coraggio e dia al proprio pubblico una risposta forte. L’impresa in ogni caso non si annuncia semplice anche perché dall’altra parte vi è il Bologna di Donadoni: pur dando merito ai felsinei però pare che il vero problema domani per i rossoneri siano loro stessi con i loro dubbi e fragilità. Andiamo ora a vedere come i due club si sono preparati a questo scontro della 16^ giornata della Serie A andando a esaminare nel dettaglio le probabili formazioni di Milan-Bologna.

INFO DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL MATCH A SAN SIRO

Ricordiamo che la partita tra Milan e Bologna, attesa alle ore 20.45 sarà visibile in diretta tv sia sul satellite che sul digitale terrestre a pagamento di Mediaset Premium, con la possibilità quindi per gli abbonati di seguire l’incontro anche in diretta streaming video tramite le relative app Sky go e Premium Play. Va ricordato poi che su Premium l’appuntamento con il match sarà ai canali Premium Sport e Premium Sport HD: su Sky invece dovremo collegarsi ai canali Sky Sport Mix HD, Sky Sport 1 HD, Sky Supercalcio HD e Sky Calcio 1 HD.

LE PROBABILI FORMAZIONI MILAN BOLOGNA

I DUBBI DI GATTUSO

Come detto il match di questa sera risulta di importanza capitale per il Milan e il suo allenatore, che già nei giorni scorsi aveva tenuto preventivamente a riposo alcuni suoi uomini di punta proprio in vista della partita contro i felsinei. Dal punto di vista tattico va poi detto che l’allenatore è di fronte a un bivio: continuare sul 3-4-2-1 o sperimentare nuove soluzioni? Nel caso in cui si opti per la prima ipotesi la formazione appare già scritta: di fronte a Gigio Donnarumma ecco infatti il terzetto difeso con Bonucci al centro e Musacchio e Zapata coprire le fasce, visto che Romagnoli è stato squalificato dal giudice sportivo. qualche possibile dubbio in più in mediana: qui però Kessie e Montolivo paiono i favoriti per coprire la parte centrale, con l’ex capitano in cabina di regia, mentre Borini e Ricardo Rodriguez si faranno vedere sull’esterno. Ben poche perplessità anche per l’attacco: Kalinic sarà titolare l centro, con Suso e Bonaventura a supporto .

GLI 11 DI DONADONI

Rincuorati dal momento di crisi che sta vivendo il Diavolo, i felsinei sperano di trovare un nuova vittoria che porterebbe pure al sorpasso sul Milan in graduatoria. In ogni caso Roberto Donadoni, per questo banco di prova così carico di aspettative punterà sulla propria formazione titolare, facendo attenzione a ricordare che Poli risulta squalificato. Confermato quindi il 4-3-3 ecco che in porta non mancherà Mirante con Maietta e De Maio al centro del reparto difensivo, poi completato da Masina e Mbayè: occhio però a Helander che chiede spazio. Qualche ballottaggio possibile in mediana: qui dovremmo vedere comunque Pulgar in cabina di regia, con Donsah e Taider al suo fianco, benchè quest’ultimo rischi la maglia con Nagy. Per il tridente d’attacco ecco invece Destro rimane la prima scelta quale prima punta d’attacco: ecco che la zona verrà poi completata da Palacio e Verdi.

IL TABELLINO

MILAN (3-4-3): 99 G Donnarumma; 22 Musacchio, 19 Bonucci, 17 Zapata, 11 Borini, 79 Kessie, 18 Montolivo, 69 R. Rodriguez; 8 Suso, 5 Bonaventura; 7 Kalinic. All Gattuso

BOLOGNA (4-3-3): 83 Mirante, 25 Masina, 20 Maietta, 6 De Maio, 15 Mbaye; 77 Donsah, 5 Pulgar, 8 Taider, 24 Palacio, 10 Destro, 9 Verdi. All. Donadoni.

