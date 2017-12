Pronostici Serie A / Quote e scommesse: big match all'Allianz Stadium, ma occhio al San Paolo (16^ giornata)

Pronostici Serie A: le scommesse e le quote per le gare in programma il 9 e 10 dicembre 2017, che si giocheranno per la 16^ giornata del campionato italiano.

09 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

PRONOSTICI SERIE A 16A GIORNATA

Torna il campionato di Serie A con la 16^ giornata e la possibilità di vedere nuove evoluzioni soprattutto in testa alla classifica. Sarà quindi interessante anche andare a vedere quelle che sono le quote e i pronostici in vista delle scommesse sui vari incontri in programma. Si parte oggi con il big match Juventus-Inter che potrebbe vedere, in caso di vittoria dei bianconeri o pareggio, cambiare ancora la capolista. La gara dell'Allianz Stadium sarà preceduta alle ore 18.00 da Cagliari-Sampdoria. Interessante sarà anche il lunch match di domenica quando allo Stadio Bentegodi il Chievo Verona ospiterà la Roma. Atipicamente invece saranno solamente tre le gare che si giocheranno alle ore 15.00 tra cui anche la sfida dello Stadio San Paolo Napoli-Fiorentina dove i ragazzi di Maurizio Sarri dovranno interrompere la serie negativa di due sconfitte consecutive. Alle 18.00 invece si gioca la sfida salvezza Sassuolo-Crotone, pochi giorni dopo le dimissioni a sorpresa di Davide Nicola. Il posticipo serale sarà invece Milan-Bologna con sicuramente i rossoneri agguerriti dopo il pareggio contro il Benevento di domenica scorsa. Doppio appuntamento lunedì quando si giocheranno Genoa-Atalanta alle 19.00 e Lazio-Torino alle 21.00. Andiamo ora a vedere i pronostici partita per partita.

PRONOSTICO CAGLIARI-SAMPDORIA

La Sampdoria arriva a questa sfida in un momento molto complicato. La squadra di Marco Giampaolo dopo aver battuto la Juventus infatti è incappata in due sconfitte di fila anche se al momento la zona Europa League è ben salda. Il Cagliari invece dopo il cambio di panchina, Diego Lopez ha preso il posto di Massimo Rastelli, ha recuperato posizioni in classifica e ora vede la zona retrocessione dietro di cinque punti.

PRONOSTICO JUVENTUS-INTER

Il big match della giornata di Serie A si gioca all'Allianz Stadium dove la Juventus ospita l'Inter. I bianconeri in classifica sono terzi, due punti dietro i nerazzurri, e con una vittoria adopererebbero il sorpasso. Il pareggio è il risultato più probabile anche se la squadra di Massimiliano Allegri è in un buon momento soprattutto dal punto di vista psicologico. Difficile pensare che a Torino vinca l'Inter nonostante la squadra di Luciano Spalletti stia giocando veramente bene.

PRONOSTICO CHIEVO-ROMA

Al Bentegodi arriva una Roma che vuole assolutamente vincere. La squadra di Eusebio Di Francesco sarà ospitata da un Chievo Verona in emergenza a centrocampo e non può mancare questa occasione per rosicchiare qualche punto in testa alla classifica dove Juventus, Napoli e Inter sono racchiuse in due punti. Senza dimenticare che c'è da recuperare anche la gara contro la Sampdoria.

PRONOSTICO NAPOLI-FIORENTINA

Gli azzurri devono rialzarsi dopo due colpi psicologici non indifferenti. La squadra di Maurizio Sarri infatti ha subito prima il ko contro la Juventus che gli ha fatto perdere il primato in classifica e poi la sconfitta in Olanda contro il Feyenoord con conseguente eliminazione dalla Champions League. Di fronte si trova una Fiorentina in ripresa che non perde da tre turni e sembra aver trovato finalmente la quadra.

PRONOSTICO UDINESE-BENEVENTO

L'Udinese ha ritrovato i risultati con l'arrivo sulla panchina di Massimo Oddo che ha regalato un gioco alla squadra e ridato fiducia all'ambiente. Dall'altra parte invece c'è un Benevento che viene dal clamoroso punto raccolto al Vigorito contro il Milan grazie al gol nei minuti finali del portiere Brignoli. Sembrerebbe una gara sulla carta già scritta, ma le ''streghe sono tornate''.

PRONOSTICO SPAL-VERONA

Sfida salvezza Spal-Verona che mette di fronte due squadre in zona retrocessione da dove vogliono uscire con una vittoria. Entrambe le compagini hanno dimostrato anche a tratti cose buone, ma se il campionato terminasse oggi sarebbero entrambe retrocesse in cadetteria. Oggi una vittoria varrebbe oro per tutte e due le squadre, un pareggio però rimane il risultato più probabile.

PRONOSTICO SASSUOLO-CROTONE

Si giocano molto del loro futuro le due squadre che si affrontano con due tecnici nuovi in panchina dopo l'esonero di Cristian Bucchi e le dimissioni di Davide Nicola. Le due squadre al momento sono appena sopra la zona caldissima e stanno provando a combattere per rimanere in Serie A. Chi vince fa di certo un grande passo in avanti.

PRONOSTICO MILAN-BOLOGNA

Il Milan deve assolutamente reagire dopo il bruttissimo pareggio esterno contro il Benevento. Serve una vittoria per dare fiducia all'ambiente e per regalare autorità a Gennaro Ivan Gattuso subentrato all'esonerato Vincenzo Montella. Dall'altra partec'è un Bologna che è in buona forma e viene da tre risultati utili consecutivi.

PRONOSTICO GENOA-ATALANTA

Il Genoa si è rialzato dopo l'arrivo di Davide Ballardini, con il quale ha ottenuto sette punti nelle ultime quattro partite. Affrontano un avversario tosto come l'Atalanta che però viene da una gara di coppa dove nonostante fosse qualificato qualche titolare ha giocato. Servirà quindi massima concentrazione con il segno x che risulta quello più semplice da ipotizzare.

PRONOSTICO LAZIO-TORINO

La sfida Lazio-Torino mette di fronte due squadre interessanti che però stanno raccogliendo risultati molto diversi. I biancocelesti volano in quinta posizione, quella che regala la qualificazione diretta alla prossima Europa League. I granata di Sinisa Mihajlovic invece vengono da quattro pareggi di fila e nonostante la zona retrocessione sia dietro dieci punti serve qualcosa in più anche se è difficile non darli per sfavoriti in vista del match dell'Olimpico.

