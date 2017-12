Psg Lille/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Dalle ore 17:00 di questa sera, torna in campo il Paris Saint Germain. La squadra allenata da Unai Emery ospiterà al Parco dei Principi il Lille, per un match valevole per la diciassettesima giornata del campionato di calcio francese, la Ligue 1 2017-2018. Andiamo a scoprire insieme le informazioni per la diretta tv e streaming, nonché le probabili formazioni, e le quote per le scommesse sul match.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Come ogni weekend, anche la gara di oggi fra il Paris Saint Germain e il Lille, sarà visibile in diretta tv. L’evento è riservato però ai soli abbonati a Mediaset Premium, con la tv meneghina che si è infatti assicurata in esclusiva i diritti per il campionato francese 2017-2018. Per seguire la partita del Parco dei Principi dovrete sintonizzarvi su Premium Sport dalle ore 17:00 di oggi. Vi ricordiamo inoltre la possibilità di guardare il match anche in diretta streaming sul pc, smartphone o tablet, grazie all’applicazione dedicata, Premium Play, anche questa riservata ai soli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI PSG-LILLE

Scopriamo quindi le probabili formazioni della gara odierna, partendo dai padroni di casa del Paris Saint Germain allenato dal noto Unai Emery. Mancherà un solo giocatore per la gara di oggi, il lungodegente Thiago Motta, fermo ai box da diverse settimane per via del noto infortunio al menisco. Non ci dovrebbero essere grandi novità nell’undici titolare, con il PSG che si disporrà in campo con il suo classico 4-3-3 dove Edinson Cavani sarà il terminale offensivo di riferimento, con Mbappè sull’out di destra (in rete contro il Bayern in Champions), e la superstar Neymar schierata invece sulla fascia mancina. Non cambia la musica anche a centrocampo, dove Rabiot si posizionerà sulla casella della regia, con Verratti intermedio di destra, e Draxler invece a sinistra. Infine la difesa, dove potrebbe giocare Meunier sulla fascia destra al posto di Dani Alves, con il solito Kurzawa schierato a sinistra. In mezzo invece la solita coppia di brasiliani formata da capitan Thiago Silva e Marquinhos, a schermo del portiere Areola.

Vediamo anche l’undici partente del Lille, allenato da Marcelo “El Loco” Bielsa. Un solo assente in casa Lille, leggasi il terzino sinistro Kouamé, che soffre di un problema alla spalla. E’ probabile che in campo si veda lo stesso schieramento che ha battuto il Tolosa per uno a zero lo scorso weekend. Spazio quindi ad un 4-3-3 dove in porta ci sarà Malgnan, a ridosso di una linea difensiva disposta a quattro con Lé terzino di destra, Ballo-Touré schierato sulla fascia di sinistra, e in mezzo la coppia di centrali formata da Soumaouro e Alonso. A centrocampo, Amadou avrà le chiavi del gioco, pronto a dettare ritmi e tempi dell’azione, mentre Maia sarà l’interno di destra con Mendes sulla fascia mancina. Infine il tridente d’attacco, dove in mezzo ci sarà il numero 9 Pepe, centravanti di riferimento, con Benzia schierato come esterno di sinistra e l’autore del gol vittoria nello scorso turno, Pepe, posizionato invece sull’out di destra.

QUOTE E PRONOSTICO

Analizziamo infine le quote per le scommesse sulla partita PSG-Lille. Stando all’agenzia italiana Snai, i parigini sono ovviamente i favoriti, con il segno 1 quotato 1.11, mentre il successo del Lille al Parco dei Principi è considerato davvero poco probabile, visto che è quotato 20.00. Anche il segno X, il pareggio, ha una quota molto alta, data a 9.25. Vediamo anche altre opzioni di scommessa, come ad esempio l’under e l’over 2.5, date a 3.90 e 1.22. Infine, per quanto riguarda il gol e il nogol, le quote sono pari a 2.00 e 1.73.

